El pueblo equilibrista de Alicante del que National Geographic siempre habla y en el que las casas cuestan un millón de euros

Como si el tiempo se hubiera parado, esto es lo que sucede en Guadalest. Este pequeño pueblo, ubicado en la Marina Baixa, se alza sobre un peñón rocoso que hace que el visitante tenga unas vistas de ensueño en un marco incomparable.

Sus vistas son privilegiadas, rodeadas de naturaleza y con el pantano de Guadalest a sus pies. Con sus menos de 300 habitantes, este pueblo nunca falta en la lista de los pueblos más bonitos de España para la revista internacional National Geographic. Y no es de extrañar ya que ha sido declarado conjunto histórico artístico y es uno de los más visitados de España.

Este pintoresco pueblo tiene dos espacios bien diferenciados. Por una parte el casco antiguo, presidido por el Castillo de San José, y por otra la zona que alberga a la nueva población y aglutina un gran número de museos. Estos dos espacios están separados por una muralla rocosa que ha sido horadada para permitir el acceso al pueblo. Un pasadizo que el escritor Gabriel Miró definió como «túnel con puertas clavadizas y poyo de sal».

Visita a las entrañas del pantano de Guadalest / Juani Ruz

Guadalest también tiene un pequeño campanario de color blanco que se alza sobre una roca y los restos de una antigua fortaleza que recuerda el origen medieval del pueblo.

La Casa Orduña, una antigua residencia señorial convertida en museo municipal, también es uno de los símbolos de Guadalest que tiene entre sus calles una prisión medieval y un aljibe.

Pasear por sus calles empedradas, llenas de tiendas de artesanía y productos locales, es parte esencial de la experiencia de visitar Guadalest.

Cementerios como el antiguo de Polop, ya sin uso, el de Guadalest o el de Sella atraen a los visitantes por sus singularidades y el enclave en el que se ubican / David Revenga

Comprar una casa en Guadalest

Hemos querido saber qué puede costar comprar una casa en uno de los pueblos más bonitos de España y barato no es. La vivienda más cara que hemos encontrado en el portal inmobiliario Idealista, cuesta casi dos millones y medio de euros. Se trata de una villa de lujo de 756 metros cuadrados construidos sobre una parcela de casi 19.000 metros, con cinco habitaciones, seis cuartos de baño, piscina, pista de pádel, zona de barbacoa, spá con piscina climatizada, jacuzzi y sala de lectura. Todo ello con unas impresionantes vistas al mar Mediterráneo.

Algo más económico es otro chalet algo más pequeño (370 metros cuadrados) con tres habitaciones, jardín y piscina propia que se vende por 1.099.000 euros.

El resto de viviendas que hay a la venta en Guadalest son similares a estas aunque no tan grandes y no tan lujosas. Igualmente se trata de chalets independientes cuyo precio oscila entre los 900.000 y los 500.000 euros.