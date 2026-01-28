Cómo ir al Salón Manga de Alicante desde Benidorm: viaje y entrada a 18 euros
La Concejalía de Juventud sacará a la venta 108 plazas para acudir a Fira Alacant en el mes de marzo
El Salón Manga y cultura japonesa de Alicante (Japan Weekend) se celebrará en Fira Alacant el 28 y 29 de marzo de este año. Un evento anual que incluye exposiciones, actuaciones musicales, stands, exhibición de artes marciales, concurso, gastronomía japones, etc. De momento está confirmada la actuación del cantante Hiroshi Kitadani.
Es por ello que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Benidorm ha organizado un viaje a este evento el próximo 28 de marzo.
La concejalía sacará a la venta 108 plazas a un precio de 18 euros que incluye el viaje y la entrada al salón. Los menores de edad no acompañados tendrán que adjuntar un permiso parental.
La salida se efectuará desde la palmera metálica ubicada en la avenida 9 de octubre a las 09.00 horas y el regreso será a las 18.00 horas.
Los interesados en acudir a esta actividad pueden encontrar más información en el Centro de Información Juvenil, donde también podrán formalizar su inscripción.
- Denuncian el abandono de la estación de autobuses de Benidorm pese a la apertura de un nuevo negocio
- La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
- Benidorm aprueba la construcción de un parking subterráneo de 400 plazas
- La avenida de l’Aigüera se renueva en Benidorm: adiós baches y hola carril bici
- El puente del siglo XIX de La Vila con bóvedas y arcos de medio punto que se va a ensanchar un metro
- Altea restringirá el tráfico de la N-332 en el centro urbano en dirección Calpe-Benidorm por obras de mejora
- El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua
- La Lotería Nacional deja un primer premio en Benidorm