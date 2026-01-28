Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo ir al Salón Manga de Alicante desde Benidorm: viaje y entrada a 18 euros

La Concejalía de Juventud sacará a la venta 108 plazas para acudir a Fira Alacant en el mes de marzo

Undécima edición del salón del manga en IFA

INFORMACIÓN

O. Casado

O. Casado

El Salón Manga y cultura japonesa de Alicante (Japan Weekend) se celebrará en Fira Alacant el 28 y 29 de marzo de este año. Un evento anual que incluye exposiciones, actuaciones musicales, stands, exhibición de artes marciales, concurso, gastronomía japones, etc. De momento está confirmada la actuación del cantante Hiroshi Kitadani.

Es por ello que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Benidorm ha organizado un viaje a este evento el próximo 28 de marzo.

Undécimo salón del manga en IFA

Undécimo salón del manga en IFA / Matias segarra

La concejalía sacará a la venta 108 plazas a un precio de 18 euros que incluye el viaje y la entrada al salón. Los menores de edad no acompañados tendrán que adjuntar un permiso parental. 

La salida se efectuará desde la palmera metálica ubicada en la avenida 9 de octubre a las 09.00 horas y el regreso será a las 18.00 horas.

Los interesados en acudir a esta actividad pueden encontrar más información en el Centro de Información Juvenil, donde también podrán formalizar su inscripción. 

