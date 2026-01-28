La Vila no quiere perder ni un grano de arena de sus playas

El Ayuntamiento de La Vila implantará un innovador sistema de monitorización de la pérdida de arena en las 13 playas del municipio. El objetivo es seguir la línea de costa y medir los efectos de fenómenos adversos y del cambio climático.

Esta iniciativa forma parte del PSTD (Plan de Sostenibilidad Turística en Destino) La Vila Joiosa, dentro del proyecto "Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible", financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU. La licitación ya está en marcha, con una inversión de 85.852,48 euros, y el proyecto se ejecutará en tres meses tras su adjudicación.

El alcalde, Marcos Zaragoza, subraya que eventos como la dana y el cambio climático hacen imprescindible conocer el estado de conservación de los recursos naturales y cuantificar su impacto: "Queremos contar con datos reales sobre nuestras playas para tomar decisiones anticipadas y proteger este recurso estratégico", ha señalado.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, ha explicado que la herramienta permitirá al Ayuntamiento monitorizar si las playas están perdiendo arena, medir la evolución temporal y cuantificar los efectos de fenómenos adversos mediante imágenes satelitales recopiladas al menos cada tres meses.

Por su parte, el concejal de Playas, Carlos Soler, detalló que el sistema abarcará todas las playas del municipio: Cala Fonda, Racó de Conill, Torres, Tio Roig, Estudiantes-Varadero, Centro, Malladeta, Paraíso, Bol Nou, Esparrelló, Caleta y Xarco. La información permitirá identificar zonas prioritarias para su conservación y adaptación a la temporada turística.

Además, los datos se integrarán en la Plataforma Ciudad, lo que permitirá extrapolar y analizar la información de forma más amplia. "Nuestras playas son uno de nuestros grandes tesoros y debemos estar preparados ante cualquier temporal", ha concluido Zaragoza.