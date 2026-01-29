El alcalde de Benidorm recibe a las reinas de las fiestas mayores

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha recibido este jueves en las dependencias de Alcaldía a Laura Ivars y a Carmen Guillem, nuevas reinas de las Festes Majors Patronals 2026, en el que ha sido su primer encuentro oficial tras la coronación del pasado 10 de enero.

En la recepción han participado también la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, junto al presidente de la Comissió, Ramón Cano, y su vicepresidente, Francis Muñoz Vargas.

Visita de las reinas de las fiestas mayores patronales / INFORMACIÓN

Toni Pérez ha felicitado a las máximas representantes de las fiestas de Benidorm y les ha deseado un feliz reinado, al tiempo que les ha recordado que durante 2026 tendrán lugar eventos tan relevantes como el centenario de la coronación de la Mare de Déu del Sofratge o el de la primera banda de la ciudad, la Unión Musical, entre otros.

Por su parte, las reinas han compartido con el primer edil sus primeras impresiones e ilusiones de cara al intenso año de actividades que les espera como representantes de las niñas y las jóvenes de Benidorm.