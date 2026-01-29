Patronales
El alcalde de Benidorm recibe a las reinas de las fiestas mayores
Toni Pérez se reúne con Laura Ivars y Carmen Guillem
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha recibido este jueves en las dependencias de Alcaldía a Laura Ivars y a Carmen Guillem, nuevas reinas de las Festes Majors Patronals 2026, en el que ha sido su primer encuentro oficial tras la coronación del pasado 10 de enero.
En la recepción han participado también la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, junto al presidente de la Comissió, Ramón Cano, y su vicepresidente, Francis Muñoz Vargas.
Toni Pérez ha felicitado a las máximas representantes de las fiestas de Benidorm y les ha deseado un feliz reinado, al tiempo que les ha recordado que durante 2026 tendrán lugar eventos tan relevantes como el centenario de la coronación de la Mare de Déu del Sofratge o el de la primera banda de la ciudad, la Unión Musical, entre otros.
Por su parte, las reinas han compartido con el primer edil sus primeras impresiones e ilusiones de cara al intenso año de actividades que les espera como representantes de las niñas y las jóvenes de Benidorm.
- Denuncian el abandono de la estación de autobuses de Benidorm pese a la apertura de un nuevo negocio
- El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua
- La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
- Benidorm aprueba la construcción de un parking subterráneo de 400 plazas
- La avenida de l’Aigüera se renueva en Benidorm: adiós baches y hola carril bici
- Benidorm no descarta 'llamar a cualquier puerta' para pagar los 352 millones por Serra Gelada
- El puente del siglo XIX de La Vila con bóvedas y arcos de medio punto que se va a ensanchar un metro
- Benidorm pide un préstamo al Estado para pagar 55 de los 352 millones de Serra Gelada