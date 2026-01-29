El alcalde de Benidorm ante el pago de los 352 millones: “Nuestra voluntad y decisión es trabajar para que no se suba ningún impuesto”

“Nuestra voluntad y decisión es trabajar para que no se suba ningún impuesto”. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha valorado este jueves la situación del Ayuntamiento frente al pago que tiene que realizar de 352 millones por la sentencia de Serra Gelada. Y también ha explicado el mecanismo que han pedido activar para por el momento sufragar 55 millones de ese fallo judicial.

El primer edil ha manifestado la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico para atender parte de la indemnización reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) a propietarios de suelo del APR-7 Serra Gelada es “una ventana de oportunidad” que han visto los técnicos del área económica.

El alcalde Toni Pérez durante su rueda de prensa sobre Serra Gelada de este jueves / INFORMACIÓN

Y que se trata de una posibilidad “que se nos abrió este mismo martes” y que es posible porque “las cuentas del Ayuntamiento están perfectamente saneadas”, motivo por el que el miércoles se cursó al Ministerio de Hacienda la correspondiente solicitud.

El Ayuntamiento tiene una capacidad de endeudamiento bancaria de 69 millones sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

Así lo ha trasladado Pérez en una rueda de prensa para explicar el último paso dado por el Consistorio en este asunto, un trámite del que ya se informó en la tarde del miércoles a los grupos de la Corporación en una reunión de la Junta de Portavoces.

Además, ha señalado que de forma paralela que trabaja en otras vías para hacer frente al abono. Y además ha destacado que "el Ayuntamiento tiene una capacidad de endeudamiento bancaria de 69 millones sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie".

Vista de Benidorm desde Serra Gelada. / David Revenga

La solicitud del préstamo a Hacienda se cursó a través de decreto de Alcaldía a última hora de la mañana del miércoles, último día de plazo para acogerse a este mecanismo de financiación y una vez completado el expediente.

Arcas saneadas

En su solicitud, el Ayuntamiento plantea pedir 55 millones de euros con cargo a ese Fondo de Impulso Económico, “el fondo al que el Ministerio nos deriva debido a que la situación económica municipal es buena, por lo que no cabe acogerse al Fondo de Ordenación”, tal y como ha explicado Pérez.

La adhesión al Fondo de Impulso Económico es una ventana de oportunidad que es posible porque las cuentas del Ayuntamiento están perfectamente saneadas Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

Así, el Fondo de Impulso Económico está gestionado por el Ministerio de Hacienda y regulado en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales, que proporciona liquidez a ayuntamientos saneados para facilitarles el pago de deuda o de sentencias firmes, entre otras.

Por el contrario, el Fondo de Ordenación va destinado a las entidades locales que se encuentran en una situación de riesgo financiero o con dificultades para refinanciar deuda en condiciones de prudencia financiera.

Los terrenos de Serra Gelada pasarán a ser de propiedad municipal con el pago El primer edil ha explicado que con la ejecución de la sentencia y el pago de los 352 millones, los terrenos de Serra Gelada objeto del litigio pasarán a ser municipales. Pérez ha manifestado que "el suelo es, ha sido y será de los propietarios" hasta que los propietarios libremente lo vendan o "reciban en cumplimiento de una sentencia la cuantía que ha estimado el TSJ, con lo cual ese patrimonio verde sostenible de la Serra Gelada pasará a propiedad" del Ayuntamiento. Y ha apuntado que "ese suelo es de unos propietarios privados, evidentemente. Pero lo que estamos haciendo es adquirir un patrimonio verde de un parque natural donde no se va a construir nunca más nada. Y eso tiene un precio que lo marca un juez".

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento “por el momento, solo ha cursado la solicitud de adherirse a este fondo, por una cuantía máxima de 55 millones de euros, que es la que han establecido los propios técnicos del área Económica en atención a las condiciones del propio fondo, tanto en lo relativo al plazo como a los intereses, porque el plazo finalizaba a las 24 horas" del miércoles 28 de enero.

12 años para la devolución

Una vez cursado el trámite, y en el caso de que el ministerio resolviese favorablemente la solicitud, “será el pleno quien determine si efectivamente nos adherimos a este Fondo y quien fije la cuantía final a solicitar”, un importe que, según recogen las propias condiciones del ministerio, tendría que reintegrarse al Estado en un plazo máximo de 12 años y con un interés de en torno al 3,5%, tal y como ha concretado el primer edil.

Una de las vías

Así mismo, Toni Pérez ha indicado que la petición de adhesión al Fondo es una de las distintas vías que se están estudiando por parte del Ayuntamiento para hacer frente al pago de la sentencia del APR-7 y que, en paralelo, los servicios jurídicos y económicos municipales siguen trabajando en un calendario de pagos que se presentará ante el juzgado, así como en establecer cuáles han de ser los próximos pasos del Ayuntamiento en relación a este asunto.

INFORMACIÓNTV

El alcalde ha detallado que "el martes se nos anunció por los servicios jurídicos y económicos que íbamos a decirle al juzgado que nos acogíamos a presentar un calendario de pagos y que trasladaremos un calendario de pagos al juzgado que conformarán detalladamente los técnicos municipales cuando ese planteamiento esté finalizado".

Toni Pérez ha destacado que “si la situación económica del Ayuntamiento no fuera la actual, sino la que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en 2015, con una deuda heredada de 95 millones de euros, nunca nos podríamos haber acogido a este Fondo de Impulso Económico”, sino que se tendría que haber recurrido al Fondo de Ordenación. Y también ha señalado que entonces la capacidad de endeudamiento bancario del Ayuntamiento era "cero" por ese motivo.

En solo seis ejercicios, con mucho trabajo y buena gestión, este gobierno local consiguió rebajar a cero esos 95 millones de euros de deuda heredada y, a su vez, seguir transformando la ciudad y mejorando servicios, como es constatable Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

Asimismo, ha recordado que “en solo seis ejercicios, con mucho trabajo y buena gestión, este gobierno local consiguió rebajar a cero esos 95 millones de euros de deuda heredada y, a su vez, seguir transformando la ciudad y mejorando servicios, como es constatable”.

Por último, ha manifestado que hay "infinitas posibilidades" y que “nuestra voluntad y decisión es que no se suba ningún impuesto para tener que atender este pago”.

Y ha vuelto a lanzar un mensaje de “tranquilidad y mucha prudencia”: “Seguimos ocupados y preocupados en defender el interés general de Benidorm. En este caso, adquiriendo y preservando un suelo en el parque natural de la Serra Gelada, al precio que ha marcado el alto tribunal valenciano y que, cuando se dé cumplimiento a esa sentencia, pasará a ser patrimonio de todos los benidormenses y de generaciones futuras y donde no se va a construir más”.