Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta por viento en AlicanteViviendas públicas AlicanteTractorada en AlicanteWasaps PradasFinca bodas cerrada
instagramlinkedin

¿Contenedores tematizados para el Benidorm Fest? Así es la otra votación para conocer al artista ganador

Ecovidrio y el Ayuntamiento impulsan una campaña por la que cada contenedor tendrá la imagen de un participante y resultará vencedor aquel cuyo recipiente haya acumulado la mayor cantidad de envases de vidrio

Presentación de la campaña realizada este jueves por Ecovidrio y el Ayuntamiento

Presentación de la campaña realizada este jueves por Ecovidrio y el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

El Ayuntamiento de Benidorm y Ecovidrio han puesto en marcha la campaña "Vota con vidrio" con motivo de la celebración del Benidorm Fest. Una iniciativa que convertirá el reciclaje en una votación popular entre los 18 artistas del certamen mediante contenedores tematizados con la imagen de cada uno que estarán desplegados en la avenida de Bilbao desde este fin de semana.

Así, el 13 de febrero, coincidiendo con la fiesta del Euroclub, el artista cuyo contenedor haya tenido más votos en forma de residuos de vidrio en su recipiente personalizado será premiado con un galardón de vidrio 100% reciclado.

Esta campaña de concienciación ambiental vincula música, participación ciudadana y reciclaje de envases de vidrio

Toni Pérez

— Alcalde de Benidorm

La campaña ha sido presentada este jueves por el alcalde Toni Pérez, junto con los concejales de Eventos y Medio Ambiente, Jesús Carrobles y Mónica Gómez; y el gerente de la Zona Este de Ecovidrio, Manuel Sala. El primer edil ha resaltado el “compromiso” de la ciudad “con la sostenibilidad y la economía circular” y ha afirmado que “esta campaña de concienciación ambiental vincula música, participación ciudadana y reciclaje de envases de vidrio”.

Un momento de la presentación

Un momento de la presentación / INFORMACIÓN

Según se ha explicado, desde este jueves se instalarán en la ciudad 18 contenedores de vidrio geolocalizados y tematizados, cada uno de ellos con la imagen de los artistas y grupos participantes en la edición del Benidorm Fest de este año.

Ecovidrio quiere dar voz a los eurofans para que puedan premiar a su artista favorito con un reconocimiento que refleja el sentir popular

Manuel Sala

— Gerente de la Zona Este de Ecovidrio

Los ciudadanos podrán depositar sus envases de vidrio en el contenedor correspondiente a su artista favorito hasta el 12 de febrero, de modo que cada envase de vidrio sería un voto.

El contenedor que recoja más cantidad de vidrio reciclado determinará el ganador de esta iniciativa y el 13 de febrero será galardonado con un trofeo hecho con vidrio 100% reciclado y creado especialmente para esta ocasión por la artista Sara Sorribes. “Ecovidrio quiere dar voz a los eurofans para que puedan premiar a su artista favorito con un reconocimiento que refleja el sentir popular” ha indicado Manuel Sala.

Originalidad

El gerente de Ecovidrio ha continuado señalando que Ecovidrio “vuelve a valerse de la creatividad para incentivar el reciclaje de vidrio y esta iniciativa nos permite no solo reforzar la infraestructura de contenedores en la ciudad durante el festival sino también explicar que con un gesto muy sencillo como depositar los envases en el contenedor verde se consiguen grandes cosas, como premiar a tu artista favorito o lograr que el vidrio tenga vidas infinitas”.

Sala ha insistido en que el Benidorm Fest “se convierte en un altavoz único para promover hábitos sostenibles y demuestra que la música y la responsabilidad ambiental pueden ir de la mano.

Se trata de una acción espectacular. Habrá contenedores que se llenarán, se vaciarán y se volverán a llenar otra vez

Toni Pérez

— Alcalde de Benidorm

Por su parte, el alcalde ha afirmado que con iniciativas como esta “procuramos avanzar en nuestro camino hacia una actitud regenerativa y tendiendo a que nuestra huella de carbono sea cero”.

En ese sentido ha resaltado que “cada año izamos la bandera verde con unos números cada vez mejores” y, en ese punto, ha recordado que en verano del año pasado se recicló un 10% más de vidrio y que en todo el año “dejamos más de 1,2 millones de kilos de vidrio e los contenedores, lo que supone una reducción de 720 toneladas de CO2”.

La presentación con los 18 contenedores personalizados

La presentación con los 18 contenedores personalizados / INFORMACIÓN

En opinión del primer edil, se trata de “una acción espectacular” y se ha mostrado convencido de que “habrá contenedores que se llenarán, se vaciarán y se volverán a llenar otra vez”. “Esta acción encaja con las políticas que hacemos en la ciudad” ha concluido antes de animar a todos “a participar y a hacer un mundo mejor”.

Noticias relacionadas y más

Por último, el responsable de Ecovidrio ha querido recordar que el vidrio puede reciclarse “de forma indefinida sin perder las propiedades originales” y hacerlo supone “un elemento clave en la lucha contra el cambio climático porque se evita la extracción de materias primas de la naturaleza y se evita la erosión de los suelos, la deforestación y se minimiza la emisión de CO2”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncian el abandono de la estación de autobuses de Benidorm pese a la apertura de un nuevo negocio
  2. El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua
  3. La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
  4. Benidorm aprueba la construcción de un parking subterráneo de 400 plazas
  5. La avenida de l’Aigüera se renueva en Benidorm: adiós baches y hola carril bici
  6. Benidorm no descarta 'llamar a cualquier puerta' para pagar los 352 millones por Serra Gelada
  7. El puente del siglo XIX de La Vila con bóvedas y arcos de medio punto que se va a ensanchar un metro
  8. La Lotería Nacional deja un primer premio en Benidorm

¿Contenedores tematizados para el Benidorm Fest? Así es la otra votación para conocer al artista ganador

¿Contenedores tematizados para el Benidorm Fest? Así es la otra votación para conocer al artista ganador

Los veterinarios de la provincia ya están tratando perros con picadura de procesionaria

¿Cuándo terminará el temporal en Alicante? La Aemet anuncia una tregua, pero no definitiva

¿Cuándo terminará el temporal en Alicante? La Aemet anuncia una tregua, pero no definitiva

Dos detenidos en Benidorm tras descubrir un perro de la Policía más de medio kilo de cocaína en un coche

Dos detenidos en Benidorm tras descubrir un perro de la Policía más de medio kilo de cocaína en un coche

El "huracán" Kristin sacude con fuerza Alicante con rachas de más de 150 km/h y 144 intervenciones de los bomberos

El "huracán" Kristin sacude con fuerza Alicante con rachas de más de 150 km/h y 144 intervenciones de los bomberos

Tráfico en Alicante hoy: la DGT informa de 42 incidencias activas en 18 carreteras

Tráfico en Alicante hoy: la DGT informa de 42 incidencias activas en 18 carreteras

SEPE | Ofertas de empleo en Alicante: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse

Directo | De la alerta naranja al aviso amarillo: el viento sigue marcando el tiempo en Alicante

Tracking Pixel Contents