¿Contenedores tematizados para el Benidorm Fest? Así es la otra votación para conocer al artista ganador

El Ayuntamiento de Benidorm y Ecovidrio han puesto en marcha la campaña "Vota con vidrio" con motivo de la celebración del Benidorm Fest. Una iniciativa que convertirá el reciclaje en una votación popular entre los 18 artistas del certamen mediante contenedores tematizados con la imagen de cada uno que estarán desplegados en la avenida de Bilbao desde este fin de semana.

Así, el 13 de febrero, coincidiendo con la fiesta del Euroclub, el artista cuyo contenedor haya tenido más votos en forma de residuos de vidrio en su recipiente personalizado será premiado con un galardón de vidrio 100% reciclado.

Esta campaña de concienciación ambiental vincula música, participación ciudadana y reciclaje de envases de vidrio Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

La campaña ha sido presentada este jueves por el alcalde Toni Pérez, junto con los concejales de Eventos y Medio Ambiente, Jesús Carrobles y Mónica Gómez; y el gerente de la Zona Este de Ecovidrio, Manuel Sala. El primer edil ha resaltado el “compromiso” de la ciudad “con la sostenibilidad y la economía circular” y ha afirmado que “esta campaña de concienciación ambiental vincula música, participación ciudadana y reciclaje de envases de vidrio”.

Un momento de la presentación / INFORMACIÓN

Según se ha explicado, desde este jueves se instalarán en la ciudad 18 contenedores de vidrio geolocalizados y tematizados, cada uno de ellos con la imagen de los artistas y grupos participantes en la edición del Benidorm Fest de este año.

Ecovidrio quiere dar voz a los eurofans para que puedan premiar a su artista favorito con un reconocimiento que refleja el sentir popular Manuel Sala — Gerente de la Zona Este de Ecovidrio

Los ciudadanos podrán depositar sus envases de vidrio en el contenedor correspondiente a su artista favorito hasta el 12 de febrero, de modo que cada envase de vidrio sería un voto.

El contenedor que recoja más cantidad de vidrio reciclado determinará el ganador de esta iniciativa y el 13 de febrero será galardonado con un trofeo hecho con vidrio 100% reciclado y creado especialmente para esta ocasión por la artista Sara Sorribes. “Ecovidrio quiere dar voz a los eurofans para que puedan premiar a su artista favorito con un reconocimiento que refleja el sentir popular” ha indicado Manuel Sala.

Originalidad

El gerente de Ecovidrio ha continuado señalando que Ecovidrio “vuelve a valerse de la creatividad para incentivar el reciclaje de vidrio y esta iniciativa nos permite no solo reforzar la infraestructura de contenedores en la ciudad durante el festival sino también explicar que con un gesto muy sencillo como depositar los envases en el contenedor verde se consiguen grandes cosas, como premiar a tu artista favorito o lograr que el vidrio tenga vidas infinitas”.

Sala ha insistido en que el Benidorm Fest “se convierte en un altavoz único para promover hábitos sostenibles y demuestra que la música y la responsabilidad ambiental pueden ir de la mano.

Se trata de una acción espectacular. Habrá contenedores que se llenarán, se vaciarán y se volverán a llenar otra vez Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

Por su parte, el alcalde ha afirmado que con iniciativas como esta “procuramos avanzar en nuestro camino hacia una actitud regenerativa y tendiendo a que nuestra huella de carbono sea cero”.

En ese sentido ha resaltado que “cada año izamos la bandera verde con unos números cada vez mejores” y, en ese punto, ha recordado que en verano del año pasado se recicló un 10% más de vidrio y que en todo el año “dejamos más de 1,2 millones de kilos de vidrio e los contenedores, lo que supone una reducción de 720 toneladas de CO2”.

La presentación con los 18 contenedores personalizados / INFORMACIÓN

En opinión del primer edil, se trata de “una acción espectacular” y se ha mostrado convencido de que “habrá contenedores que se llenarán, se vaciarán y se volverán a llenar otra vez”. “Esta acción encaja con las políticas que hacemos en la ciudad” ha concluido antes de animar a todos “a participar y a hacer un mundo mejor”.

Por último, el responsable de Ecovidrio ha querido recordar que el vidrio puede reciclarse “de forma indefinida sin perder las propiedades originales” y hacerlo supone “un elemento clave en la lucha contra el cambio climático porque se evita la extracción de materias primas de la naturaleza y se evita la erosión de los suelos, la deforestación y se minimiza la emisión de CO2”.