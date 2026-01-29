El préstamo pedido por Benidorm para Serra Gelada generaría casi 13 millones en intereses
El PSOE denuncia la "improvisación" del alcalde con la sentencia de Serra Gelada al pedir su adhesión a un mecanismo del Ministerio de Hacienda en el último minuto para abonar 55 de los 352 millones
El Grupo Municipal Socialista ha calificado de “improvisación” la decisión del alcalde Toni Pérez y su equipo de Gobierno de solicitar “en el último minuto” la adhesión al Fondo de Impulso Económico para intentar sufragar parte de la sentencia de Serra Gelada.
Un mecanismo que por otra parte supondrá casi 13 millones en intereses, según ha informado el PSOE y confirmado INFORMACIÓN, por lo que el coste global del fallo judicial se elevaría ya para Benidorm a 365 millones.
Desde abril de 2025 la sentencia de Serra Gelada es firme y el señor Pérez debería haber tenido todas las soluciones sobre la mesa hace mucho tiempo
Además, independientemente de ese préstamo que debe todavía autorizar el Ministerio de Hacienda, los intereses judiciales crecen cada día en 25.000 euros por una sentencia que fijaba en 283 millones la valoración de los terrenos cuestión del litigio, a los que hay que sumar los intereses desde 2018, cuando se presentó la demanda con esa estimación. Una cantidad que es ya de 352 millones, según la demanda de ejecución forzosa de la sentencia presentada por la familia Murcia Puchades, propietaria de los terrenos, la pasada semana.
La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha lamentado este jueves que el alcalde tomase el miércoles la decisión de pedir el préstamo tras estar casi un año de “sin hacer nada y negando la gravedad real de una condena que hipoteca el futuro del municipio”.
Ha esperado al último día para pedir auxilio al Ministerio de Hacienda, demostrando que no hay nadie al volante en el momento más crítico de la historia reciente de Benidorm
En este sentido, Escoda ha afirmado que “desde abril de 2025 la sentencia de Serra Gelada es firme y el señor Pérez debería haber tenido todas las soluciones sobre la mesa hace mucho tiempo”.
La edil socialista ha lamentado que "en lugar de eso, ha esperado al último día para pedir auxilio al Ministerio de Hacienda, demostrando que no hay nadie al volante en el momento más crítico de la historia reciente de Benidorm”, ha remarcado.
El PSOE advierte que los 55 millones pedidos a Hacienda son "claramente insuficientes” y que además “pagaremos unos intereses bastante altos”
Desde las filas socialistas han subrayado que los 55 millones de euros solicitados son “claramente insuficientes” para atender parte de la indemnización reconocida por el Tribunal Superior de Justicia a propietarios de suelo del APR-7 Serra Gelada y que, además, “pagaremos unos intereses bastante altos”, del 3,5 % por un préstamo a devolver en 12 años.
Y es que "estamos ante un préstamo que nos va a costar a todos los benidormenses casi 13 millones de euros adicionales solo en intereses. Es el precio de la soberbia de un alcalde que prefirió negar la realidad y no hacer los deberes en su momento, y que ahora nos obliga a pagar su incapacidad con creces”, ha lamentado.
Toni Pérez lleva años ocultando la gravedad de la sentencia a la ciudadanía. Benidorm no se merece este nivel de improvisación en un asunto que pone en riesgo la viabilidad del propio Ayuntamiento
Con todo, la dirigente socialista ha destacado que la situación actual pone en evidencia a un primer edil “desnortado” que ha "perdido el control de la situación y que debería de dar un paso al lado y dimitir".
“Toni Pérez lleva años ocultando la gravedad de la sentencia a la ciudadanía. Benidorm no se merece este nivel de improvisación en un asunto que pone en riesgo la viabilidad del propio Ayuntamiento. Es hora de que el alcalde deje de esconderse y asuma su responsabilidad por el mayor descalabro económico de la historia de nuestra ciudad”, ha sentenciado Escoda.
