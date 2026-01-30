La ayuda que va a pedir Benidorm al Gobierno para el yacimiento romano del Tossal de La Cala

Benidorm va a acogerse a una convocatoria de ayudas para seguir avanzando en la musealización del yacimiento romano del Tossal de La Cala.

Estas ayudas se enmarcan en una convocatoria realizada por los Ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, el de Transportes y Movilidad y el de Cultura, dentro de un programa denominado 2% Cultural que contribuye a la financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico español.

La actuación proyectada para la que el lunes se aprobará solicitar la subvención tiene como objetivo, según ha explicado la concejal de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer, "integrar los distintos sectores arqueológicos excavados en campañas anteriores en el 'castellum' para favorecer su puesta en valor como conjunto unitario".

La actuación contempla, entre otros aspectos, la creación de itinerarios de visita accesibles y atractivos, coherentes con la realidad histórica y funcional del fortín, así como la adecuada interpretación y exhibición de los hallazgos arqueológicos documentados.

Protección y difusión

En ese sentido, Pellicer ha destacado que la intervención se enmarca "en la estrategia municipal de conservación, protección y difusión de nuestro patrimonio histórico" que ha requerido de la realización de inversiones previas y que, con la concesión de la subvención que se solicita, permitirá ampliar el alcance del proyecto "para optimizar su exposición y comprensión por parte del público".

El yacimiento del Tossal es uno de los tres Bienes de Interés Cultural (BIC) que tiene Benidorm y sus primeras excavaciones datan de los años 40 del siglo pasado.

Durante mucho tiempo se pensó que se correspondía con un poblado íbero, pero las excavaciones impulsadas por la Universidad de Alicante determinaron que, en realidad, se trataba de un fortín romano del siglo I a.C. cuya función eta vigilar el paso de navíos amigos o enemigos en el contexto de las Guerras Sertorianas.

El yacimiento benidormense es el que más información ha dado hasta ahora a los investigadores "a la hora de conocer mejor cómo se organizaba la vida y la actividad en este tipo de acuartelamientos de época republicana" ha señalado la edil.

Vista del Tossal de la Cala / INFORMACIÓN

Pellicer ha precisado que "ha sido musealizado en diferentes fases, quedando pendiente la protección y puesta en valor de los últimos hallazgos singulares localizados en el yacimiento, así como la implantación de medidas adicionales para mejorar su accesibilidad".

Ana Pellicer ha recalcado "la voluntad de este gobierno de seguir poniendo en valor nuestro patrimonio histórico con todas las actuaciones que estén a nuestro alcance".

Inversiones

Además, ha enfatizado que la intervención se enmarca "en la estrategia de puesta en valor y difusión del patrimonio histórico que este gobierno viene desarrollando de forma decidida desde 2015 con inversiones continuadas, municipales y supramunicipales con una planificación a largo plazo"

"El patrimonio no solo hay que conservarlo, sino explicarlo, hacerlo accesible y ponerlo al servicio de ciudadanía y de quienes nos visitan, y en esa línea vamos a seguir poniendo todas las herramientas que tengamos al alcance" ha finalizado Pellicer.