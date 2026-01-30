El Ayuntamiento de Finestrat sale del Plan de Ajuste y del control financiero del Ministerio de Hacienda

El Ayuntamiento de Finestrat sale del Plan de Ajuste al que estaba sometido por el Ministerio de Hacienda desde 2014. Es decir, ahora tiene plena libertad y capacidad para invertir en lo que considere importante para el municipio. Ahora tiene autonomía financiera, credibilidad y puede adoptar las medidas económicas que considere necesarias. Esta situación se arrastraba desde 2014. El anuncio lo ha hecho la misma alcaldesa, Nati Algado, en el transcurso del Pleno ordinario en el que se han sido aprobados los prepuestos municipales 2026: 33’5 millones de euros.

“Hoy aprobamos los presupuestos municipales para 2026. Unos presupuestos centrados en políticas sociales y pensando en las familias. Ampliamos las ayudas educativas, las ayudas a deportistas, las ayudas de acción social, al alquiler… Hemos ampliado también la cuantía económica para los convenios con entidades deportivas, culturales y sociales… Inversiones clave para nuestro municipio como el Instituto, la 2ª escuela infantil, la mejora de calles del casco histórico y las infraestructuras en las que venimos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Además, una noticia importantísima y que necesitábamos: Finestrat sale del Plan de Ajuste. Ayer el Ministerio de Hacienda nos notificó que ya estamos fuera de este plan. Y qué significa para nosotros: que por fin vamos a gestionar nuestros presupuestos sin la auditoría de Madrid y, a partir de ahora, Finestrat decide su futuro”. “Un trabajo que he de agradecer especialmente al gobierno municipal de los últimos años, así como el equipo técnico de Intervención y Tesorería“, afirmó la alcaldesa Nati Algado.

Inversiones

El presupuesto para 2026 asciende a 33.596.955’42 millones de euros, tanto en ingresos como en gastos, cumpliendo el equilibrio presupuestario. El esfuerzo inversor con más de 13 millones representa cerca del 40% del total. “Éramos y seguimos siendo muy ambiciosos. Además de cumplir con los servicios indispensables hemos tenido en cuenta la consignación de más de 9.000.000€ para una de las infraestructuras educativas más importantes para los jóvenes de Finestrat como es el Instituto de Educación Secundaria, un esfuerzo conjunto de gestión de Generalitat y este Ayuntamiento. Además, este año también empezamos la construcción de la 2ª guardería municipal en la zona de las Urbanizaciones con un presupuesto que sufraga al 100% el Ayuntamiento de Finestrat y que alcanza los 1.800.000 de euros ”.

En esa misma línea de inversión están contempladas y aumentadas las ayudas a los jóvenes universitarios, las ayudas sociales para hacer frente al impacto económico por la subida de los precios. Señalar, igualmente, los convenios con más de 25 entidades locales o los que van destinados al fomento del deporte, la cultura, la juventud, la igualdad o las entidades con fines sociales.

También van a seguir las mejoras en partidas rurales para el asfaltado de los caminos, así como la implantación del alumbrado público con energía solar o la expansión de fibra óptica.

En urbanizaciones, además de la 2ª guardería municipal, se ha presupuestado actuaciones de acondicionamiento, embellecimiento y la creación de huertos urbanos.

Un año más, estos presupuestos mantienen la prioridad en el Fomento del Empleo y la Educación con el avance de procedimiento para conseguir el tercer colegio de Finestrat, ubicado en Terra Marina. Igualmente se ha consignado una partida presupuestaria para el Plan de Ordenación Urbana.

Un presupuesto de estabilidad, sostenibilidad financiera, centrado en mantener las cuentas saneadas y en garantizar los servicios públicos. “Así es nuestro presupuesto municipal 2026”, concluyó la alcaldesa. “Estos son los recursos que disponemos este año para atender y gestionar de la manera más eficiente, las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Y lo vamos a hacer con las cuentas saneadas y la satisfacción de ser el 1º presupuesto de la última década que no estará sometido al Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda”.

Los presupuestos han sido aprobados con los votos favorables del grupo municipal popular y en contra del grupo socialista.