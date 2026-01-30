Cien años del acuerdo en Benidorm sobre la Virgen del Sufragio

"El alcalde había observado que ninguna calle de este pueblo lleva el nombre de nuestra excelsa patrona, la Virgen del Sufragio, y creyendo interpretar las aspiraciones de todos propone que en el Torreón figuren dos placas con este fin. Por unanimidad se aprueba tal proposición".

Así reza el acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Benidorm, celebrada el 30 de enero de 1926, en la que se acordó dar el nombre de una calle de la ciudad a la Mare de Déu.

Calle Virgen del Sufragio de Benidorm / INFORMACIÓN

Este viernes, 30 de enero, se cumplen justo cien años de aquella decisión que se tomó apenas unos días antes del acto de la coronación de la patrona.

El alcalde entonces era Vicente Llorca Alós y suya fue la propuesta que finalmente fue aprobada por la unanimidad de una corporación que, además del alcalde, estaba formada por José Zaragoza Seguí, Jaime Alemany Pérez, Cosme Bardín Fuster, Francisco Seguí Llavador, Miguel Soler Sebastiá, Francisco Ronda Vives, Antonio Bayona Barceló y Bautista Grau Orts.