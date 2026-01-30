70 años de educación que evoluciona: innovación, bienestar y visión internacional

Lope de Vega International School celebra con orgullo 70 años de trayectoria educativa, consolidándose como un referente en la formación integral de alumnos en todas las etapas: Educación infantil , Primaria , Secundaria , Bachillerato , Bachillerato Dual y Ciclos Formativos . A lo largo de estas siete décadas, el centro ha mantenido un compromiso constante con la excelencia académica, la innovación y el desarrollo personal de cada alumno.

El enfoque educativo combina una formación en inglés y español de alta calidad con una atención personalizada, entendiendo que cada estudiante aprende, crece y se desarrolla a su propio ritmo. Desde los primeros años, fomentamos habilidades de comunicación, pensamiento crítico y creatividad, pilares esenciales para la educación del siglo XXI.

Lope de Vega International School es fiel a una educación con proyección internacional desde sus inicios. Por ello, el centro ofrece programas de intercambio y experiencias internacionales, que permiten al alumnado convivir con otras culturas, perfeccionar idiomas y ampliar su visión del mundo. Estas experiencias fortalecen su autonomía, su capacidad de adaptación y su apertura a la diversidad, preparando líderes globales con una mentalidad inclusiva y cosmopolita.

El deporte como elemento clave en la formación

El deporte es uno de los pilares fundamentales en la propuesta educativa de Lope de Vega desde sus inicios. Con 25.000 m² de instalaciones deportivas de primer nivel y programas específicos para deportistas de alto rendimiento, el centro promueve valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal, integrándolos de manera equilibrada con la formación académica.

A esta sólida apuesta se suma una excelencia académica contrastada, que avala a este colegio internacional de Benidorm con resultados sobresalientes: el 100 % de los alumnos supera las pruebas de acceso a la universidad, reflejo del compromiso del centro con una educación de calidad, exigente y orientada al éxito futuro de sus estudiantes.

Residencia estudiantil

El colegio cuenta con una residencia estudiantil , un entorno seguro y acogedor que facilita la convivencia y el aprendizaje fuera del aula. Garantizando comodidad, y potenciando la autonomía, la responsabilidad personal y la creación de vínculos significativos.

A lo largo de 70 años, Lope de Vega International School ha consolidado un proyecto educativo dinámico y personalizado donde la innovación, el deporte, el arte y la proyección internacional son parte integral de la experiencia diaria de sus alumnos. Un modelo que acompaña a cada estudiante preparándolos para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado con confianza, creatividad y una visión abierta al futuro.

El centro cuenta también con un Departamento de Inclusión y Bienestar, orientado a ofrecer acompañamiento individualizado y apoyo especializado cuando es necesario, desde una mirada preventiva y educativa. Su objetivo es garantizar el bienestar emocional, el equilibrio personal y las mejores condiciones de aprendizaje para todo el alumnado, dentro de un entorno seguro, inclusivo y motivador.

Lope de Vega International School no solo enseña: acompaña, inspira y guía a cada alumno para que descubra su potencial y se convierta en un ciudadano referente, con visión internacional y compromiso con su entorno.