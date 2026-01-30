70 años de educación que evoluciona: innovación, bienestar y visión internacional
El centro educativo conmemora siete décadas formando alumnos preparados para las demandas actuales
Lope de Vega International School celebra con orgullo 70 años de trayectoria educativa, consolidándose como un referente en la formación integral de alumnos en todas las etapas: Educación infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Bachillerato Dual y Ciclos Formativos. A lo largo de estas siete décadas, el centro ha mantenido un compromiso constante con la excelencia académica, la innovación y el desarrollo personal de cada alumno.
El enfoque educativo combina una formación en inglés y español de alta calidad con una atención personalizada, entendiendo que cada estudiante aprende, crece y se desarrolla a su propio ritmo. Desde los primeros años, fomentamos habilidades de comunicación, pensamiento crítico y creatividad, pilares esenciales para la educación del siglo XXI.
Lope de Vega International School es fiel a una educación con proyección internacional desde sus inicios. Por ello, el centro ofrece programas de intercambio y experiencias internacionales, que permiten al alumnado convivir con otras culturas, perfeccionar idiomas y ampliar su visión del mundo. Estas experiencias fortalecen su autonomía, su capacidad de adaptación y su apertura a la diversidad, preparando líderes globales con una mentalidad inclusiva y cosmopolita.
El deporte como elemento clave en la formación
El deporte es uno de los pilares fundamentales en la propuesta educativa de Lope de Vega desde sus inicios. Con 25.000 m² de instalaciones deportivas de primer nivel y programas específicos para deportistas de alto rendimiento, el centro promueve valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal, integrándolos de manera equilibrada con la formación académica.
A esta sólida apuesta se suma una excelencia académica contrastada, que avala a este colegio internacional de Benidorm con resultados sobresalientes: el 100 % de los alumnos supera las pruebas de acceso a la universidad, reflejo del compromiso del centro con una educación de calidad, exigente y orientada al éxito futuro de sus estudiantes.
Residencia estudiantil
El colegio cuenta con una residencia estudiantil, un entorno seguro y acogedor que facilita la convivencia y el aprendizaje fuera del aula. Garantizando comodidad, y potenciando la autonomía, la responsabilidad personal y la creación de vínculos significativos.
A lo largo de 70 años, Lope de Vega International School ha consolidado un proyecto educativo dinámico y personalizado donde la innovación, el deporte, el arte y la proyección internacional son parte integral de la experiencia diaria de sus alumnos. Un modelo que acompaña a cada estudiante preparándolos para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado con confianza, creatividad y una visión abierta al futuro.
El centro cuenta también con un Departamento de Inclusión y Bienestar, orientado a ofrecer acompañamiento individualizado y apoyo especializado cuando es necesario, desde una mirada preventiva y educativa. Su objetivo es garantizar el bienestar emocional, el equilibrio personal y las mejores condiciones de aprendizaje para todo el alumnado, dentro de un entorno seguro, inclusivo y motivador.
Lope de Vega International School no solo enseña: acompaña, inspira y guía a cada alumno para que descubra su potencial y se convierta en un ciudadano referente, con visión internacional y compromiso con su entorno.
