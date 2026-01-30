Finestrat "escapa" 12 años después del control del Gobierno

El Ayuntamiento de Finestrat ha salido del plan de ajuste al que estaba sometido por el Ministerio de Hacienda desde el año 2014.

Así, ahora tiene plena libertad y capacidad para invertir en lo que considere, ha recuperado la autonomía financiera, que perdió hace doce años, explica el Ayuntamiento en un comunicado

El anuncio lo ha hecho la misma alcaldesa, Nati Algado, en el transcurso del pleno ordinario en el que se han aprobado los prepuestos municipales de 2026, por un importe de 33’5 millonesde euros.

"Es una noticia importantísima y que necesitábamos: Finestrat sale del plan de ajuste. El Ministerio de Hacienda nos ha notificado que ya estamos fuera de este plan", ha informado.

¿Y qué significa? "Por fin vamos a gestionar nuestros presupuestos sin la auditoría de Madrid y, a partir de ahora, Finestrat decide su futuro", ha añadido la regidora, que sustituyó en diciembre a Juanfran Pérez Llorca en la Alcaldía tras ser nombrado este presidente de la Generalitat.

La alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, tras el pleno / INFORMACIÓN

El presupuesto para 2026 asciende a 33,5 millones y se ha hecho un esfuerzo inversor, con más de 13 millones, que representa cerca del 40% del total.

“Éramos y seguimos siendo muy ambiciosos", sostiene la alcaldesa. Además de cumplir con los servicios indispensables, se ha tenido en cuenta la consignación de más de nueve millones para el instituto.

Guardería

Además, Finestrat empezará este año también la construcción de la 2ª guardería municipal en la zona de las Urbanizaciones, con un presupuesto que sufraga al 100% el Ayuntamiento de Finestrat y que alcanza los 1,8 millones.

En esa misma línea de inversión están contempladas y aumentadas las ayudas a los jóvenes universitarios para hacer frente al impacto económico por la subida de los precios.

Señalar, igualmente, los convenios con más de 25 entidades locales o los que van destinados al fomento del deporte, la cultura, la juventud, la igualdad o las entidades con fines sociales.

También van a seguir las mejoras en partidas rurales para el asfaltado de los caminos, así como la implantación del alumbrado público con energía solar o la expansión de fibra óptica.

PGOU

Un año más, estos presupuestos, según recoge el comunicado, mantienen la prioridad en el fomento del empleo y la educación con el avance de procedimiento para conseguir el tercer colegio de Finestrat, ubicado en Terra Marina. Igualmente, se ha consignado una partida presupuestaria para el Plan de Ordenación Urbana.

Un presupuesto de estabilidad, sostenibilidad financiera, centrado en mantener las cuentas saneadas y en garantizar los servicios públicos. "Estos son los recursos que disponemos este año para atender y gestionar de la manera más eficiente las necesidades de nuestros vecinos. Y lo vamos a hacer con las cuentas saneadas y la satisfacción de ser el primer presupuesto de la última década que no estará sometido al Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda", ha añadido.

Los presupuestos han sido aprobados con los votos favorables del grupo municipal popular y en contra del grupo socialista.