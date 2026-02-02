Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla LeonardoTráfico hoyAlquiler viviendasApellidos caso VPO AlicanteExplotación sexualTrajes de protección
instagramlinkedin

Benidorm declara la guerra a los vertidos de escombros: más vigilancia, sanciones y cámaras

El Ayuntamiento impone las primeras multas de la campaña al sorprender a varias personas "in fraganti", tras reforzarse un dispositivo que va a incluir cámaras en puntos concretos

Uno de los vehículos sorprendido durante un supuesto vertido en Benidorm

Uno de los vehículos sorprendido durante un supuesto vertido en Benidorm / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Primeras sanciones por vertidos incontrolados de escombros y otros residuos dentro de una campaña en Benidorm en la que se anuncian novedades: cámaras de vigilancia en puntos concretos.

La concejalía de Limpieza Viaria, en colaboración con la Policía Local de Benidorm, ha intensificado la vigilancia sobre los vertidos incontrolados que se han detectado a lo largo del término municipal, en especial en los puntos más conflictivos y donde más reiteración de infracciones se producen.

En ese sentido, desde la concejalía han informado que esta campaña de vigilancia para evitar vertidos ya ha dado frutos porque se ha pillado ‘in fraganti’ a varios infractores a los que se les ha impuesto la correspondiente sanción. Y es que la concejalía, como ya se anunció la pasada semana, ha iniciado una campaña para incrementar la vigilancia en zonas concretas en las que se ha detectado una mayor presencia y frecuencia de vertidos incontrolados de escombros e inertes.

Vamos a seguir con la instalación de cámaras de vigilancia en algunos puntos concretos

Luis Navarro

— Concejal de Limpieza Viaria de Benidorm

En ese sentido, el concejal Luis Navarro ha explicado este lunes que además de haber encargado a la Policía local que intensifique la vigilancia, “vamos a seguir con la instalación de cámaras de vigilancia en algunos puntos concretos”.

Retirada de residuos

Estas acciones se enmarcan dentro de la campaña de la concejalía de concienciación ciudadana sobre los vertidos de escombros que ya está en marcha y que incluyen también la retirada de los materiales procedentes de este tipo de vertidos, como ya se viene haciendo desde hace días.

Parcelas como algunas ubicadas en la zona de las discotecas junto a la avenida Comunidad Valenciana y otras que lindan con los municipios de l'Alfàs del Pi o Finestrat están siendo objeto de mayor atención y, de hecho, ya se han impuesto varias multas a infractores que han sido cogidos mientras depositaban sus residuos de forma ilegal.

Ecoparque

La campaña emprendida por la concejalía de Limpieza Viaria se enfoca al fomento del uso del ecoparque “sobre todo para los particulares y pequeñas empresas que realizan obras de poca envergadura y con su licencia correspondiente”. El edil de Limpieza Viaria ha insistido en que “cualquiera puede llevar sus residuos al ecoparque siempre que estos hayan sido seleccionados y separados. Allí se acepta sin problemas y hacemos un beneficio al medio ambiente”.

Navarro ha querido recalcar que las empresas que realizan obras “tienen la obligación legal de buscar un ente gestor de residuos para eliminarlos” y que “está prohibido depositarlos en espacios públicos que se convierten en vertederos incontrolados”.

Noticias relacionadas y más

El concejal ha insistido en la existencia y la funcionalidad del ecoparque de Benidorm como “un lugar al que debemos llevar los escombros y enseres”. El edil, igualmente, ha puesto de manifiesto que los particulares también pueden hacer uso del servicio municipal de recogida de enseres y muebles. “No hay más que llamar por teléfono y se los llevan incluso el mismo día. Se trata de poner cada uno de nuestra parte, que haya colaboración y tener presente que las zonas públicas son de todos”. El teléfono del servicio de recogida domiciliaria de enseres es el 965855184

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua
  2. La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
  3. Benidorm aprueba la construcción de un parking subterráneo de 400 plazas
  4. Benidorm pide un préstamo al Estado para pagar 55 de los 352 millones de Serra Gelada
  5. Benidorm no descarta 'llamar a cualquier puerta' para pagar los 352 millones por Serra Gelada
  6. El puente del siglo XIX de La Vila con bóvedas y arcos de medio punto que se va a ensanchar un metro
  7. La ayuda que va a pedir Benidorm al Gobierno para el yacimiento romano del Tossal de La Cala
  8. Benidorm estudia cómo afrontar el pago de los 352 millones por Serra Gelada

Román Rodríguez, especialista en Musicoterapia: "Las letras del reguetón perjudican el desarrollo del cerebro de los adolescentes"

Román Rodríguez, especialista en Musicoterapia: "Las letras del reguetón perjudican el desarrollo del cerebro de los adolescentes"

Benidorm declara la guerra a los vertidos de escombros: más vigilancia, sanciones y cámaras

Benidorm declara la guerra a los vertidos de escombros: más vigilancia, sanciones y cámaras

DJ Nano y Benidorm se alían: llega Oro Viejo Festival, un homenaje a la música "remember" en España

Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance

Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance

La primera consulta hospitalaria ante una sospecha de cáncer se hará antes de siete días en Alicante

La primera consulta hospitalaria ante una sospecha de cáncer se hará antes de siete días en Alicante

Los médicos de Familia opinan: lo que falta para que funcione el nuevo decreto de Atención Primaria

Los médicos de Familia opinan: lo que falta para que funcione el nuevo decreto de Atención Primaria

Tráfico en Alicante hoy: mañana complicada con 42 incidencias en 19 carreteras

La huelga de médicos se mantiene en Alicante una semana al mes hasta junio pese al acuerdo con el Ministerio

La huelga de médicos se mantiene en Alicante una semana al mes hasta junio pese al acuerdo con el Ministerio
Tracking Pixel Contents