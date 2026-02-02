Desvíos de tráfico por las obras del puente del río Amadorio en La Vila Joiosa

Las obras de rehabilitación del puente sobre el río Amadorio conllevarán desvíos de tráfico a partir de este martes 3 de febrero. El tráfico rodado del casco urbano se va a modificar debido a la reforma de este viaducto de la calle Cervantes de La Vila Joiosa.

Así, el puente dispondrá de un solo carril de circulación en dirección a Benidorm y se cortará el carril en dirección a Alicante. Los peatones podrán circular por la acera disponible en sentido al centro urbano, según ha informado el Ayuntamiento. El corte de tráfico de este carril está previsto que se realice a las 12:00 horas de este martes.

De forma provisional, y mientras duren las obras, cuya duración es de cinco meses, el itinerario en dirección a Alicante se realizará por la playa y se podrá acceder desde la avenida Varadero o la Costera de la Mar para recorrer la avenida del Port, el paseo Doctor Álvaro Esquerdo y calle Arsenal hasta llegar a la calle Pelayo.

La obra tiene un presupuesto de 900.000 euros y cinco meses de plazo de ejecución

En ese punto, los vehículos también podrán circular por la calle Puntes del Moro, hasta la avenida de l’Antoneta para enlazar con la avenida Marina Baixa o Jaume I. El itinerario de la avenida País Valencià con sentido de circulación hacia Alicante llegará hasta la plaza de la Generalitat.

Señalización

Este itinerario alternativo contará con señalización informativa en varios puntos del municipio, como en la avenida País Valencià, la avenida Juan Carlos I o en la rotonda de Chocolates Valor, en uno de los accesos principales al municipio. También en el polígono industrial de El Torres, en la rotonda de acceso al puerto. El Ayuntamiento informará de cualquier modificación que se realice mientras duren los trabajos.

Puente sobre el río Amadorio en La Vila Joiosa. / Europa Press

Las obras de ampliación del tablero del puente del río Amadorio prevén no solo garantizar la seguridad estructural futura, sino que tiene como eje central mejorar la accesibilidad de los peatones con la ampliación de aceras hasta los 2,4 metros de ancho.

Plazo

El plazo de ejecución de los trabajos es de cinco meses y cuentan con una inversión de 858.387 euros. El proyecto está incluido en el plan de inversiones plurianual al que el Ayuntamiento destinará más de 23 millones de euros.

Los trabajos que se van a ejecutar incluyen una losa continua de hormigón que ampliará la anchura del puente en 0,50 metros por lado, hasta alcanzar un ancho final de 11 metros con una calzada de 6,20 metros y aceras de 2,4 metros de ancho. Las obras incluirán además la mejora de las redes de agua potable, telecomunicaciones y drenaje; y la red de alumbrado y semáforos. Se mejorará el pavimento y la estética urbana.

Arteria fundamental

El puente de Cervantes fue construido entre 1840 y 1868 y cumple una función fundamental de conexión en el municipio dando servicio a vehículos y peatones. Esta infraestructura se compone de 5 bóvedas de ladrillo que dan paso a cinco arcos de medio punto de 9 metros de luz cada uno sustentados en pilas de distinto grosor.

Problema estructural

Alrededor del año 1950 se procedió a ejecutar una ampliación del tablero con tipología tipo ribera, que fue la que ha supuesto uno de los puntos conflictivos a nivel estructural en las obras que se suspendieron en junio de 2025. Esta ampliación, concebida para alojar aceras y luminarias, fue proyectada con una anchura útil de apenas 1,35 metros.

El alcalde, de espaldas, tras la firma del inicio de obras en el puente del Amadorio de La Vila / INFORMACIÓN

El proyecto de restauración del puente, redactado en 2021 por el anterior equipo de gobierno, y cuyas obras se iniciaron en el mes de noviembre de 2024, se centraba inicialmente en la reparación de los daños ocasionados por el paso del tiempo, como la humedad en la estructura y las filtraciones de agua.

Los trabajos in situ revelaron deficiencias en ampliaciones pasadas, por lo que el actual gobierno local tomó la decisión de suspender las obras e incorporar modificaciones técnicas y funcionales significativas, con el objetivo de asegurar la durabilidad a largo plazo de la infraestructura y mejorar sustancialmente la accesibilidad y la movilidad en el puente.