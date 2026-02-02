El PP acusa al PSOE de manipular los datos de las subvenciones autonómicas de Benidorm

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm, Lourdes Caselles, ha acusado este lunes al grupo socialista de “mentir y manipular los datos” en relación a la nota de prensa que este grupo sobre "las supuestas subvenciones impagadas por parte de la Generalitat Valenciana".

“Lo peor de todo es que lo hacen sabiendo que es completamente falso lo que dicen, pero son capaces de retorcer los números y ocultar datos con tal de trasladar un relato falso”, ha manifestado Caselles.

La concejal popular ha salido así al paso de la afirmación de la portavoz socialista, Cristina Escoda, quien ha indicado que la deuda de la Generalitat en este sentido afecta a subvenciones en materia de formación, empleo, educación o bienestar social de los ejercicios 2024 y 2025, superando los dos millones de euros.

“Las subvenciones relativas a empleo son para programas que todavía están en curso o en período de justificación de la subvención. Por lo tanto, todavía no ha llegado el momento de percibirlas. Es el caso, por ejemplo, de las subvenciones al programa ETRAME (37.017,59 euros) o al taller programa de empleo (412.146 euros), que todavía se están desarrollando".

Lourdes Caselles, portavoz del equipo de gobierno del PP de Benidorm / INFORMACIÓN

En materia de Educación también es el caso de la subvención a los Conservatorios de Música y Danza (400.358 euros), que se acaba de justificar y que falta, por tanto, la revisión de la conselleria, o el ejemplo de la subvención para la realización de actividades extraescolares (51.834,94 euros), que se justifica a año vencido y, por lo tanto, deberá hacerse a mediados de este año, ha indicado el ejecutivo popular.

“Son solo algunos ejemplos que evidencian la mala fe del grupo socialista a la hora de criticar al gobierno local porque conocen perfectamente la información y la manipulan” ha afirmado Caselles. Otro caso es el de la subvención de 303.397,60 euros al programa de atención temprana del año 2025, que igualmente se encuentra en período de justificación de la ayuda, según ha explicado el PP.

Ayudas autonómicas

La portavoz socialista también ha asegurado en su nota que desde que gobierna el PP en la Generalitat se ha producido una “reducción drástica” en las ayudas autonómicas a Benidorm, que cifran en una pérdida de 11 millones. “Es igualmente falso”, sostiene Lourdes Caselles. Así, la portavoz popular ha precisado que de los 16,8 millones que la ciudad recibió en el año 2023 de las arcas autonómicas, “11,6 procedían de fondos europeos para planes de sostenibilidad”.

En concreto, 6,1 millones para el PSTD ‘Benidorm Vision 360’ y otros 5,5 millones para el PSTD ‘Verde Benidorm’. “Pero es que, además, esas subvenciones ni siquiera fueron aprobadas cuando gobernaba el Botànic. Lo fueron meses después” ha detallado la portavoz popular.

Concretamente, los fondos para ‘Benidorm Vision 360’ se aprobaron el 31 de julio de 2023 y los destinados a ‘Verde Benidorm’ lo fueron el 22 de noviembre de ese año, según ha manifestado el ejecutivo municipal.

Caselles ha concluido afirmando que “el dato mata al relato y en este caso mata a un relato absolutamente manipulado, falso y retorcido, que es a lo que tristemente nos tiene acostumbrados el grupo socialista”.