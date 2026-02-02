El PSOE denuncia la deuda millonaria de la Generalitat con Benidorm por subvenciones impagadas
Los socialistas alertan de que los impagos, ascienden a dos millones y afectan a áreas como formación y empleo, educación y conservatorios o bienestar social de los ejercicios 2024 y 2025
El grupo municipal socialista ha denunciado este lunes el “ninguneo” y el “castigo presupuestario” al que la Generalitat Valenciana "está sometiendo a la ciudad de Benidorm". La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha revelado que el saldo pendiente de cobro por derechos reconocidos en subvenciones y transferencias concedidas por el Consell asciende a más de 2 millones de euros, según el PSOE.
"Esta deuda acumulada afecta directamente a subvenciones en materia de formación y empleo, educación y conservatorios o bienestar social de los ejercicios 2024 y 2025 que aún no han sido transferidas a las arcas municipales", han advertido desde el PSOE de Benidorm.
Es inadmisible el silencio cómplice de alcalde que no ha sido capaz de alzar la voz para reclamar a la Generalitat que abone lo que nos deben
Para su portavoz, esta situación es una muestra más de la "debilidad" del alcalde Toni Pérez "ante sus jefes de filas en Valencia". “Es inadmisible el silencio cómplice de alcalde que no ha sido capaz de alzar la voz para reclamar a la Generalitat que abone lo que nos deben”, ha afirmado.
En este sentido, la portavoz ha vuelto a criticar que el alcalde Toni Pérez esté “ausente” de la gestión diaria del Ayuntamiento y más centrado en su agenda provincial de fotos y “saraos”.
"Alcalde a tiempo parcial"
“Benidorm no se merece un alcalde a tiempo parcial más de preocupado de no molestar a Pérez Llorca y ser un buen soldado de su partido que un buen alcalde para sus vecinos", ha sentenciado la portavoz.
Por todo ello, el PSOE ha exigido al equipo de gobierno local que "reclame de forma inmediata el pago de los más de dos millones de euros pendientes y que plante cara ante los presupuestos de la Generalitat para recuperar el nivel de inversión que la ciudad disfrutaba con el anterior gobierno progresista".
“Bastante tenemos ya con la deuda de 350 millones que han generado las decisiones del alcalde Toni Pérez [por la sentencia de Serra Gelada] como para consentir que no haga nada para reclamar lo que nos corresponde”, ha recalcado.
Un recorte de 11 millones de euros
Además de los impagos, la dirigente socialista ha puesto el foco en la drástica reducción de las ayudas autonómicas en la ciudad. Según los datos a los que han tenido acceso desde las filas socialistas, Benidorm ha pasado de recibir 16 millones de euros en subvenciones en 2023, a recibir tan solo 5 millones de euros en los ejercicios 2024 y 2025, según el PSOE.
“Estamos ante un recorte de más del 65 % en las ayudas que llegan desde Valencia. Con el PP en la Generalitat, Benidorm ha perdido 11 millones de euros”, ha denunciado. Escoda.
