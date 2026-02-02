Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla LeonardoTráfico hoyAlquiler viviendasApellidos caso VPO AlicanteExplotación sexualTrajes de protección
instagramlinkedin

Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance

El Ayuntamiento achaca la falta de incidentes de consideración al trabajo preventivo, con solo tres árboles retirados de entre los más de 30.000 ejemplares en vías públicas y parques

Los operarios retiran una palmera la pasada semana en Benidorm

Los operarios retiran una palmera la pasada semana en Benidorm / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

El reciente episodio de vientos en Benidorm, con alerta naranja y velocidades que superaron en ocasiones los 100 kilómetros por hora durante la pasada semana, ha concluido en la ciudad sin apenas incidentes de consideración, con escasos daños materiales y sin percance alguno hacia las personas. Todo ello a pesar de que el número de ejemplares de arbolado en vías públicas y parques supera los 30.000, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

El concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, ha realizado un balance de las actuaciones que han tenido lugar en días pasados por este episodio y ha destacado que el mismo se ha cerrado “de forma destacable” gracias “al trabajo preventivo que se realiza a lo largo de todo el año con las labores de poda y otras que lleva a cabo la empresa concesionaria, con el control de los técnicos municipales”.

El concejal ha recordado que pese a haber soplado vientos con velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora “solo hemos tenido tres incidencias importantes en la vía pública”.

Estamos satisfechos porque con casi 32.000 ejemplares de árboles en vías públicas y parques apenas hemos tenido tres casos dignos de destacar

José Ramón González de Zárate

— Concejal de Parques y Jardines de Benidorm

En concreto una palmera en el Paseo de Colón, otra en el Parque de Elche y una jacaranda en la calle Francia. “En el caso de las palmeras, se talaron y retiraron por peligrosidad, aunque no habían llegado a caerse” ha precisado.

Zonas privadas

“La poda de arbolado y las labores continuadas durante todo el año están dando resultado” ha afirmado González de Zárate, que también ha aprovechado para agradecer el trabajo de la Policía Local y los Bomberos en el cierre y vigilancia de los parques. “Ha habido también algunas caídas de ramas, pero nada importante” ha agregado.

Trabajos de los operarios municipales por el vendaval de la pasada semana

Trabajos de los operarios municipales por el vendaval de la pasada semana / INFORMACIÓN

Asimismo, ha indicado que muchas incidencias “se produjeron en viviendas y urbanizaciones privadas, donde también hemos echado una mano con la Policía Local y Bomberos”.

Noticias relacionadas y más

Por ello, el edil ha afirmado que en el Ayuntamiento “estamos satisfechos porque con casi 32.000 ejemplares de árboles en vías públicas y parques apenas hemos tenido tres casos dignos de destacar”. Así, además de las incidencias en la vía pública, también se produjeron caídas de ramas, un chopo blanco, una palmera y una platanera oriental en parcelas privadas. Todos esos ejemplares se retiraron de la calle para que no provocasen accidentes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua
  2. La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
  3. Benidorm aprueba la construcción de un parking subterráneo de 400 plazas
  4. Benidorm pide un préstamo al Estado para pagar 55 de los 352 millones de Serra Gelada
  5. Benidorm no descarta 'llamar a cualquier puerta' para pagar los 352 millones por Serra Gelada
  6. El puente del siglo XIX de La Vila con bóvedas y arcos de medio punto que se va a ensanchar un metro
  7. La ayuda que va a pedir Benidorm al Gobierno para el yacimiento romano del Tossal de La Cala
  8. Benidorm estudia cómo afrontar el pago de los 352 millones por Serra Gelada

Román Rodríguez, especialista en Musicoterapia: "Las letras del reguetón perjudican el desarrollo del cerebro de los adolescentes"

Román Rodríguez, especialista en Musicoterapia: "Las letras del reguetón perjudican el desarrollo del cerebro de los adolescentes"

Benidorm declara la guerra a los vertidos de escombros: más vigilancia, sanciones y cámaras

Benidorm declara la guerra a los vertidos de escombros: más vigilancia, sanciones y cámaras

DJ Nano y Benidorm se alían: llega Oro Viejo Festival, un homenaje a la música "remember" en España

Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance

Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance

La primera consulta hospitalaria ante una sospecha de cáncer se hará antes de siete días en Alicante

La primera consulta hospitalaria ante una sospecha de cáncer se hará antes de siete días en Alicante

Los médicos de Familia opinan: lo que falta para que funcione el nuevo decreto de Atención Primaria

Los médicos de Familia opinan: lo que falta para que funcione el nuevo decreto de Atención Primaria

Tráfico en Alicante hoy: mañana complicada con 42 incidencias en 19 carreteras

La huelga de médicos se mantiene en Alicante una semana al mes hasta junio pese al acuerdo con el Ministerio

La huelga de médicos se mantiene en Alicante una semana al mes hasta junio pese al acuerdo con el Ministerio
Tracking Pixel Contents