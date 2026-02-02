Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance

El reciente episodio de vientos en Benidorm, con alerta naranja y velocidades que superaron en ocasiones los 100 kilómetros por hora durante la pasada semana, ha concluido en la ciudad sin apenas incidentes de consideración, con escasos daños materiales y sin percance alguno hacia las personas. Todo ello a pesar de que el número de ejemplares de arbolado en vías públicas y parques supera los 30.000, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

El concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, ha realizado un balance de las actuaciones que han tenido lugar en días pasados por este episodio y ha destacado que el mismo se ha cerrado “de forma destacable” gracias “al trabajo preventivo que se realiza a lo largo de todo el año con las labores de poda y otras que lleva a cabo la empresa concesionaria, con el control de los técnicos municipales”.

El concejal ha recordado que pese a haber soplado vientos con velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora “solo hemos tenido tres incidencias importantes en la vía pública”.

En concreto una palmera en el Paseo de Colón, otra en el Parque de Elche y una jacaranda en la calle Francia. “En el caso de las palmeras, se talaron y retiraron por peligrosidad, aunque no habían llegado a caerse” ha precisado.

Zonas privadas

“La poda de arbolado y las labores continuadas durante todo el año están dando resultado” ha afirmado González de Zárate, que también ha aprovechado para agradecer el trabajo de la Policía Local y los Bomberos en el cierre y vigilancia de los parques. “Ha habido también algunas caídas de ramas, pero nada importante” ha agregado.

Trabajos de los operarios municipales por el vendaval de la pasada semana / INFORMACIÓN

Asimismo, ha indicado que muchas incidencias “se produjeron en viviendas y urbanizaciones privadas, donde también hemos echado una mano con la Policía Local y Bomberos”.

Por ello, el edil ha afirmado que en el Ayuntamiento “estamos satisfechos porque con casi 32.000 ejemplares de árboles en vías públicas y parques apenas hemos tenido tres casos dignos de destacar”. Así, además de las incidencias en la vía pública, también se produjeron caídas de ramas, un chopo blanco, una palmera y una platanera oriental en parcelas privadas. Todos esos ejemplares se retiraron de la calle para que no provocasen accidentes.