La Vila subvenciona la restauración de dos capillas de la Iglesia de la Asunción

Las paredes y retablos sufren un imparable deterioro provocado por las humedades

Una de las capillas de la iglesia de La Vila Joiosa

Una de las capillas de la iglesia de La Vila Joiosa / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

Impulso a las obras de rehabilitación en la iglesia. El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha firmado un convenio de colaboración con la parroquia Nuestra Señora de la Asunción con el fin de continuar las actuaciones del templo, declarado Bien de Interés Cultural.

El alcalde, Marcos Zaragoza, junto con la concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, y el párroco Juan José Ortega han firmado el documento por el que el Ayuntamiento subvenciona el proyecto de restauración de dos capillas localizadas a la derecha del altar que presentan un estado deteriorado de las paredes y retablos provocado por las humedades.

Las capillas son las situadas más cerca de la cabecera del templo, la de la Caridad y la de las Ánimas. Ambas poseen retablos de madera realizados en los años 40 en los talleres de José Rabasa en Valencia.

Firma del convenio

Firma del convenio / INFORMACIÓN

Los retablos se restaurarán in situ por profesionales dado que, por su técnica de fabricación, no se pueden desmontar.

En cuanto a las paredes de las capillas, tienen numerosas capas de pintura sobre los morteros originales. Antes de intervenir las paredes, se realizarán dos catas para determinar los materiales y colores originales a recuperar.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de 52.580,53 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos tienen la autorización de la conselleria competente en materia de patrimonio histórico.

Epístola

Tras acometerse la restauración de la torre campanario, de la fachada de la iglesia y de la instalación eléctrica del templo en años anteriores, en 2026 se va a ejecutar este proyecto de restauración de paramentos interiores en la zona de la epístola en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de La Vila Joiosa.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción acoge histórica y tradicionalmente muchos de los actos religiosos y festivos importantes de la ciudad. El alcalde asegura que esta restauración es "necesaria para la puesta en valor del monumento y los bienes que contiene".

El Ayuntamiento, añade el regidor, está apostando por la recuperación y promoción del patrimonio histórico, "como es este caso, considerada un símbolo identificativo de la ciudad, además de garantizar su uso para actos religiosos, culturales y festivos".

