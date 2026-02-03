Altea continúa con la educación sexual para los alumnos de ESO por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, la concejalía de Juventud de Altea está organizando, en colaboración con el IVAJ (Institut Valencià de la Joventud y La Naturadora, entidad de Benissa especializada en educación afectivo-sexual, talleres de educación sexual dirigidos a los alumnos de ESO del municipio. Estas actividades “se han planificado con un total de 30 sesiones en los institutos Bellaguarda y Altaia a celebrar desde la última semana de enero hasta finales de febrero, con la novedad de que en esta segunda edición se incluirá el 18 de febrero una charla formativa para las familias con adolescentes, en donde se abordarán todas las cuestiones y dudas relacionadas con la educación sexual de sus hijos e hijas, y que servirá como un complemento a la formación que recibirán los jóvenes”, según ha señalado este martes el concejal de Juventud, Germán Manjón.

Las charlas van dirigidas a los alumnos de 2º y 4º de ESO del IES Altaia, y a los que estudian 3º de ESO y 1º y 2º de Formación Profesional Básica del IES Bellaguarda.

Germán Manjón ha explicado que la formación sexual “se ha adaptado para llevar a cabo dos sesiones por grupo, de una hora cada una, en las que se abordan contenidos tales como ‘cuerpos y sexualidad positiva’, como primera actividad, en la que se propone una reflexión sobre el propio cuerpo para fomentar el desarrollo de la conciencia corporal y la autoestima”. En este sentido, ha informado que se identifican “las exigencias sociales relativas a la sexualidad como son: cánones de belleza, heteronormatividad, modelos de feminidad y masculinidad hegemónicos, entre otros”, y ha añadido que con esta actividad “se trabaja el respeto por el propio cuerpo y por los límites propios y ajenos. De tal modo que al final de la sesión se ofrece la opción de hacer preguntas anónimamente para responder en la siguiente sesión”.

Conocer los genitales femeninos y masculinos

El concejal ha indicado que en el segundo de los talleres, denominado “Cuerpos y límites”, se explicarán con la ayuda de unos modelos de tela “las partes de los genitales femeninos y masculinos, poniendo especial atención en el conocimiento de las partes de los genitales femeninos que históricamente han sido obviadas. Además, se abordan también algunos mitos y falsas creencias sobre la sexualidad, y se hace una reflexión sobre las consecuencias que puede tener el visionado de pornografía en la manera de abordar las relaciones sexuales, con la intención de prevenir las violencias sexuales”.

El edil de Juventud ha aseverado que los objetivos de este programa educativo “son responder a las necesidades y dudas de la población, resolver las dudas reales de las y los jóvenes, ofrecer información de calidad y fomentar la cura de uno o una misma y el desarrollo de una sexualidad positiva”.

Por último, Germán Manjón ha agradecido “el esfuerzo de organización de los Institutos de Altea y también de La Naturadora”, y ha destacado que esta iniciativa “está enfocada en beneficio de la juventud para, de este modo, ayudarle a fomentar el respeto por el propio cuerpo y por los límites propios y ajenos, contribuyendo a mejorar la autoestima de las personas jóvenes adolescentes y a desmitificar mitos y falsas creencias sobre la sexualidad así como a vivir en una sexualidad sana y respetuosa”.