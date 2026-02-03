Este es el único concursante del Benidorm Fest que no quiso trabajar con el ilicitano Sergio Jaén en su coreografía

La de Mayo fue una de las participaciones más personales de Operación Triunfo 2023, con una marca asociada a lo queer que el artista se ha esforzado en consolidar con su primer disco, Mayo Season (2025), y que ahora trasladará a Benidorm Fest 2026 con una actuación en la que promete darlo “todo”. “Aunque sean dos concursos musicales, son muy diferentes. Es cierto que gracias a OT no tengo problemas para actuar en directo en un plató, pero allí llegué de sopetón y era una cosa muy pautada; aquí tengo una libertad creativa total”, subraya Álvaro Mayo (Sevilla, 2002) en una entrevista con EFE, ante su participación en la quinta edición del certamen alicantino.

La suya es, además, la única de las 18 candidaturas que no ha sido confeccionada por el director artístico oficial, el ilicitano Sergio Jaén, sino a través del equipo con el que ha venido trabajando desde su salida de la academia más famosa de la televisión. "Lo hice por respetar a mi equipo, que me ha acompañado desde el principio. Desde que salí de OT he estado muy pendiente de crear mi marca, con pequeños detalles que se repiten en mis shows, y sé qué cosas me quedan bien, aunque me consta que los profesionales de RTVE son increíbles", aclara.

Álvaro Mayo, concursante de la quinta edición del Benidorm Fest / Valero Rioja/RTVE

De este modo, la dirección creativa correrá a cargo de Fran Granada, con experiencia previa en Benidorm Fest, debido principalmente a que el pasado año fue responsable de la icónica propuesta de DeTeresa, junto a los coreógrafos Alberto Parra y Pepe Ondedeu, y el estilismo de Carlota Esti. "Quiero poder exponer lo que hago actualmente, con mucho show, como he venido haciendo en mis conciertos, solo que aquí, al tratarse de una sola canción, lo estamos dando todo", promete el sevillano.

Con ese objetivo decidió presentar Tócame, uno de los temas incluidos en su primer álbum de estudio, publicado en septiembre de 2025 en paralelo al proceso de inscripción y selección del Benidorm Fest, y que se sitúa entre las diez canciones más reproducidas del disco. “Nació de mí, porque siempre me han gustado Benidorm Fest y Eurovisión, y se lo propuse a mi equipo. Ya se había comentado si quería ir el año anterior, pero la decisión se tomó en septiembre. Para entonces llevaba mucho tiempo elaborando el disco como para cambiar de tercio, así que elegí una canción que veía como potencial single y que engloba bien su concepto y la vibra de la música”, explica.

Álvaro Mayo, en Nevalia 2025, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Su opinión sobre la desvinculación con Eurovisión

En cuanto a la desvinculación de esta edición del certamen del festival europeo, tras la negativa de RTVE a participar junto a una delegación israelí por el conflicto en Gaza, Mayo se muestra alineado con la decisión. "Me dio pena, pero tampoco estaba muy de acuerdo con los valores que se defendían en Eurovisión, con la situación actual, que es la que es y no se puede negar. Por eso me parece adecuada la decisión de RTVE", señala.

Y aunque, con la excepción de Miranda!, su propuesta es la única respaldada por una gran multinacional, reconoce la relevancia que tendría para su carrera hacerse con el premio de 150.000 euros destinado a los autores e intérpretes ganadores. "Soy un privilegiado por vivir de la música, pero al final soy un artista emergente y no siempre hay suficientes recursos para invertir en tu proyecto. Todo lo que he tenido lo he vuelto a invertir en esto, también en el caso de Benidorm Fest, por lo que me serviría para recuperarme", admite.

En este sentido, se muestra satisfecho con el "buen equilibrio" que ha encontrado desde el inicio de su trayectoria, "entre cosas más íntimas y otras más fiesteras", como su colaboración con la italiana Elettra Lamborghini en Castigo, así como por su participación en grandes eventos como The Coca-Cola Music Experience. "Pero es muy complicado asomar la cabeza en esta industria, porque es muy hermética y, por mucho que te esfuerces, no siempre hay un resultado directamente proporcional", advierte Mayo, que desde hace meses ya tiene nuevo material preparado para seguir sorprendiendo.