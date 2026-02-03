Benidorm da un paso más hacia la accesibilidad total en Alfonso Puchades junto a la ONCE

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Espacio Público, está a punto de finalizar la actuación ejecutada durante el último mes en la avenida Alfonso Puchades con el objetivo de mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual. La intervención se ha desarrollado en colaboración con la ONCE, siguiendo sus indicaciones y asesoramiento técnico para garantizar la máxima funcionalidad de las soluciones implantadas.

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha visitado este martes la obra acompañado por el director de la ONCE en Benidorm, Vicente Vázquez, y responsables técnicos municipales para comprobar el estado de los trabajos, que encaran ya su recta final.

La renovación más práctica es el nuevo pavimento podotáctil instalado, cuya función es orientar y facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual mediante superficies direccionales y de alerta con relieve específico.

Colores y relieves

Este pavimento incorpora colores de alto contraste para personas con baja visión y patrones en relieve, como puntos y líneas, que pueden percibirse al caminar o mediante el uso del bastón. El podotáctil de alerta, con círculos en relieve, advierte de situaciones de riesgo, cambios de rumbo o paradas, mientras que el direccional, formado por líneas paralelas, actúa como guía del recorrido creando senderos fácilmente identificables.

Orejetas para el tránsito

La actuación ha afectado a un total de seis pasos peatonales y cruces. Aunque la intervención se ha enfocado especialmente en mejorar la movilidad de las personas con discapacidad visual, el concejal ha subrayado que el proyecto persigue reforzar la accesibilidad universal. Además de la instalación del nuevo pavimento, los trabajos han incluido la creación de orejetas en los pasos peatonales para mejorar la visibilidad y el tránsito de vehículos.

Noticias relacionadas

Muñoz ha destacado que el nuevo pavimento cumple con la normativa vigente en materia de accesibilidad, “como venimos haciendo en Benidorm desde hace ya diez años”, y ha reiterado la “apuesta firme” del gobierno local por avanzar hacia una ciudad plenamente accesible. Según ha señalado, esta intervención se suma al amplio número de actuaciones ejecutadas en los últimos años en distintos puntos del municipio para favorecer la inclusión y la movilidad de toda la ciudadanía.