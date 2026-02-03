Benidorm sigue esperando: el PSOE denuncia el retraso del Centro de Salud del Rincón
Los socialistas exigen la apertura inmediata del edificio y garantías de personal suficiente para atender al barrio
El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el “enésimo incumplimiento” del Partido Popular con una de las infraestructuras sanitarias más necesarias y demandadas de la ciudad: el nuevo Centro de Salud del Rincón de Loix. La concejala socialista Laura Rubio ha lamentado que, pese a las reiteradas promesas del alcalde Toni Pérez y del Consell, el edificio sigue cerrado.
Rubio ha recordado que el alcalde aseguró que las instalaciones estarían en funcionamiento antes de finalizar 2025, pero “la realidad es que el edificio, que parece terminado, continúa cerrado y sin ofrecer servicio a los vecinos”.
Promesas incumplidas
La edil ha calificado de “vergonzoso” que las obras de esta infraestructura prioritaria, iniciadas en enero de 2023 por el gobierno socialista de Ximo Puig, sigan acumulando retrasos bajo los gobiernos del PP. “El propio Mazón visitó el edificio el pasado verano y aseguró que 2025 sería el año en el que el Rincón de Loix estrenaría centro de salud, pero ya estamos en 2026 y lo único que tenemos son promesas incumplidas”, ha afirmado.
La edil ha señalado que esta situación es “una muestra más de la desidia y la nefasta gestión del Partido Popular en la Generalitat y de la complicidad silenciosa del alcalde Toni Pérez”. “Mientras Benidorm sigue esperando esta infraestructura clave, nuestro alcalde calla. Prefiere ejercer de palmero y guardar silencio en lugar de exigir a sus jefes que cumplan su palabra y pongan en marcha el centro de inmediato”.
Rubio ha insistido en que “Benidorm no necesita más anuncios, necesita realidades, gestión eficiente y unos servicios públicos a la altura de una ciudad líder, algo que el PP ha demostrado ser incapaz de ofrecer mientras hipoteca nuestro futuro con deudas millonarias como la de Serra Gelada”.
Dudas sobre personal
Desde el PSOE también han mostrado su preocupación por la plantilla con la que contará el nuevo centro y han aludido a la reciente denuncia por la falta de pediatra en el actual consultorio médico. “Esperamos y deseamos que el nuevo centro no inicie su andadura con estas carencias ni colapsado por la falta de personal”, ha señalado la representante socialista.
