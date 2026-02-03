Las bibliotecas de La Nucia baten récords en enero con 3.289 estudiantes durante la ampliación de horarios
La iniciativa, activa en época de exámenes, facilita el acceso 12 horas diarias
La ampliación especial de horariosen las bibliotecas municipales de La Nucia durante la época de exámenes de enero ha vuelto a registrar cifras de récord. Un total de 3.289 estudiantes y usuarios utilizaron las instalaciones entre el 7 y el 30 de enero, consolidando esta iniciativa de la Concejalía de Cultura como un servicio esencial para la comunidad de estudiantes.
Durante este periodo, tanto la Biblioteca Pública Municipal Miquel Guardiola como la Agencia de Lectura de Caravana abrieron de forma ininterrumpida de 8:30 a 20:30 horas, ampliando su horario habitual en cinco horas. El objetivo fue facilitar espacios adecuados de estudio a universitarios, estudiantes de bachillerato y secundaria, opositores y usuarios habituales, especialmente en un mes clave de exámenes.
Una mayoría de mujeres
La Biblioteca Miquel Guardiola registró 1.296 usuarios: 700 mujeres, 373 hombres, 117 niñas y 106 niños. Por su parte, la Agencia de Lectura de Caravana contabilizó 1.750 usuarios, con 895 mujeres, 680 hombres, 94 niñas y 81 niños, confirmando la elevada demanda de ambos espacios como entornos de concentración y aprendizaje.
Desde la Concejalía de Cultura se ha valorado muy positivamente la respuesta ciudadana. El edil del área, Pedro Lloret, destacó que esta ampliación “ha sido un gran éxito”, subrayando que más de 3.300 usuarios han utilizado las bibliotecas como espacios de estudio y reafirmando el compromiso municipal de seguir mejorando el servicio para facilitar el estudio a los jóvenes.
Esta medida se aplica de forma ininterrumpida desde 2012 durante los meses de enero y mayo, coincidiendo con los exámenes universitarios. Con 2026, ya son 14 años consecutivos de ampliación horaria, una respuesta directa al aumento de la demanda y una apuesta municipal por reforzar los servicios culturales y educativos, según valoran fuentes municipales.
