Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuntamiento ViviendasVenta VPO AlicanteConsulado ArgeliaJabalíes AlicanteProhibición RR SS menoresEntradas Paellas B. Live
instagramlinkedin

Las bibliotecas de La Nucia baten récords en enero con 3.289 estudiantes durante la ampliación de horarios

La iniciativa, activa en época de exámenes, facilita el acceso 12 horas diarias

La Nucia ofrece un horario más amplio de estudio en las bibliotecas en época de exámenes.

La Nucia ofrece un horario más amplio de estudio en las bibliotecas en época de exámenes. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

La ampliación especial de horariosen las bibliotecas municipales de La Nucia durante la época de exámenes de enero ha vuelto a registrar cifras de récord. Un total de 3.289 estudiantes y usuarios utilizaron las instalaciones entre el 7 y el 30 de enero, consolidando esta iniciativa de la Concejalía de Cultura como un servicio esencial para la comunidad de estudiantes.

Durante este periodo, tanto la Biblioteca Pública Municipal Miquel Guardiola como la Agencia de Lectura de Caravana abrieron de forma ininterrumpida de 8:30 a 20:30 horas, ampliando su horario habitual en cinco horas. El objetivo fue facilitar espacios adecuados de estudio a universitarios, estudiantes de bachillerato y secundaria, opositores y usuarios habituales, especialmente en un mes clave de exámenes.

Una mayoría de mujeres

La Biblioteca Miquel Guardiola registró 1.296 usuarios: 700 mujeres, 373 hombres, 117 niñas y 106 niños. Por su parte, la Agencia de Lectura de Caravana contabilizó 1.750 usuarios, con 895 mujeres, 680 hombres, 94 niñas y 81 niños, confirmando la elevada demanda de ambos espacios como entornos de concentración y aprendizaje.

Desde la Concejalía de Cultura se ha valorado muy positivamente la respuesta ciudadana. El edil del área, Pedro Lloret, destacó que esta ampliación “ha sido un gran éxito”, subrayando que más de 3.300 usuarios han utilizado las bibliotecas como espacios de estudio y reafirmando el compromiso municipal de seguir mejorando el servicio para facilitar el estudio a los jóvenes.

Noticias relacionadas

Esta medida se aplica de forma ininterrumpida desde 2012 durante los meses de enero y mayo, coincidiendo con los exámenes universitarios. Con 2026, ya son 14 años consecutivos de ampliación horaria, una respuesta directa al aumento de la demanda y una apuesta municipal por reforzar los servicios culturales y educativos, según valoran fuentes municipales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua
  2. Benidorm aprueba la construcción de un parking subterráneo de 400 plazas
  3. Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance
  4. Benidorm pide un préstamo al Estado para pagar 55 de los 352 millones de Serra Gelada
  5. Benidorm no descarta 'llamar a cualquier puerta' para pagar los 352 millones por Serra Gelada
  6. El puente del siglo XIX de La Vila con bóvedas y arcos de medio punto que se va a ensanchar un metro
  7. La ayuda que va a pedir Benidorm al Gobierno para el yacimiento romano del Tossal de La Cala
  8. La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada

Suma y sigue con los sueldos de los profesores: críticas por no cobrar la nómina de enero

Suma y sigue con los sueldos de los profesores: críticas por no cobrar la nómina de enero

Las bibliotecas de La Nucia baten récords en enero con 3.289 estudiantes durante la ampliación de horarios

Las bibliotecas de La Nucia baten récords en enero con 3.289 estudiantes durante la ampliación de horarios

Pérez Llorca tendrá que dotar de tecnología a los centros de salud de Alicante para poder detectar un cáncer en siete días

Pérez Llorca tendrá que dotar de tecnología a los centros de salud de Alicante para poder detectar un cáncer en siete días

Estas son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes

Estas son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes

Benidorm sigue esperando: el PSOE denuncia el retraso del Centro de Salud del Rincón

Benidorm sigue esperando: el PSOE denuncia el retraso del Centro de Salud del Rincón

Un dispositivo formado por 800 efectivos para garantizar la seguridad en el Benidorm Fest

La conexión con Alicante de la investigación de Barbacid que cura el cáncer de páncreas en ratones

La conexión con Alicante de la investigación de Barbacid que cura el cáncer de páncreas en ratones

El recorte del sueldo por estar de baja más de tres meses calienta a los profesores

El recorte del sueldo por estar de baja más de tres meses calienta a los profesores
Tracking Pixel Contents