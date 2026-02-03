Un dispositivo formado por 800 efectivos para garantizar la seguridad en el Benidorm Fest

El Benidorm Fest 2026 contará con un amplio dispositivo especial de seguridad integrado por alrededor de 800 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con la Policía Local de Benidorm y los distintos servicios de emergencia. Así lo ha hecho público la Subdelegación del Gobierno en Alicante, que asegura que el principal objetivo de este despliegue es garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento, así como el disfrute de las miles de personas que se darán cita en la ciudad durante los días de celebración del certamen.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha subrayado la relevancia del operativo diseñado para esta edición, que es la quinta del certamen y la primera sin el paraguas del Festival de Eurovisión: "El Benidorm Fest se ha consolidado como una cita cultural y musical de primer nivel que sitúa a Benidorm y a nuestra provincia en el centro de la atención mediática. La cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad es clave para que el evento se desarrolle con todas las garantías".

Los participantes del Benidorm Fest durante la presentación de sus canciones para el festival alicantino. / EFE

Nieves ha puesto también en valor "la profesionalidad y el compromiso de todos los efectivos implicados, fundamentales para el éxito de un evento de estas características", destacando además que este trabajo conjunto contribuye a reforzar la imagen de España como un país seguro y preparado para acoger grandes acontecimientos. Porque pese a no ser, al menos durante este año, un escaparate para elegir al representante de España en Eurovisión, el evento se ha consolidado entre los seguidores del festival, que siguen de cerca la proliferación del certamen de manera individual.

Características del dispositivo

El dispositivo de seguridad contempla patrullas tanto en el interior como en el exterior del recinto, controles de entrada y salida, vigilancia en las zonas adyacentes, la instalación de dos puntos violeta y la presencia de puntos de atención sanitaria y de emergencias. Asimismo, se contará con unidades especializadas en la gestión de grandes concentraciones de público y en la prevención de riesgos.

Los presentadores del Benidorm Fest 2026 en Torrespaña / GUSTAVO VALIENTE

En la reunión de coordinación celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Alicante han participado representantes del Ayuntamiento de Benidorm, RTVE, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Protección Civil y Policía Local. Todo ello, para estar preparados ante posibles incidentes, más todavía después de un cambio que obliga a replantear todo lo que respecta a la celebración del certamen, que ha cambiado tanto a nivel de gestión como de espectáculo.

Más artistas para una edición más disputada

El Benidorm Fest 2026 reunirá en esta ocasión a 18 concursantes, que se verán las caras en las semifinales, que tendrán lugar el martes 10 y el jueves 12 de febrero, mientras que la gran final se disputará el sábado 14 de febrero en el Palau d'Esports L’Illa de Benidorm. En la primera semifinal concurrirán Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., y Tony Grox & LUCYCALYS. Los ocho artistas defenderán sus temas para conseguir una de las seis plazas que les permitirán acceder a la final, una de las principales novedades introducidas en esta edición del certamen.

Luna Ki, Julia Medina, Funambulista, Miranda, Greg Taro, Ku Minerva, Kitai y Mayo, entre los artistas del Benidorm Fest 2026. / EPE

El jueves 12 de febrero, dos días después de que los primeros acordes suenen en la localidad, tendrá lugar la segunda semifinal. En ella, otros ocho cantantes intentarán hacerse un hueco en la final. ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis lucharán por obtener las seis últimas plazas disponibles.

Tras la selección de los 12 artistas finalistas, todos ellos volverán a interpretar sus canciones el sábado 14 de febrero en la gran final. Será el último momento en el que podrán defender sus propuestas ante el público y el jurado, y solo uno se coronará como ganador de la quinta edición del festival. Las tres galas estarán conducidas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus.

Otra de las novedades de esta edición será el premio. Tras varios años en los que el ganador recibía un micrófono de bronce dorado, en clara alusión a la estatuilla del ganador de Eurovisión, el certamen recuperará la mítica Sirenita de Oro del Festival de la Canción de Benidorm, un guiño a la historia musical de la ciudad. Y no será el único incentivo, pues el artista galardonado recibirá 150.000 euros, repartidos en 100.000 euros para él y 50.000 euros para los compositores.