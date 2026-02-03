Los Premis Altea de Literatura i Investigació baten récord de originales presentados en su décima edición

Suma y sigue. De nuevo, los Premis Altea de Literatura i Investigació han batido el récord de participación en su décima edición con un total de 133 obras presentadas que optarán a los tres premios objeto de concurso: el Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, dotado con 4.000 euros; el Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez Martínez,dotado con 3.000 euros; y el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa,dotado con 5.000 euros.

Si en 2025 se presentaron 128 obras a concurso, récord hasta el momento, en la convocatoria de este año “han llegado a la Casa de Cultura de Altea cinco obras más, con el valor añadido de que el premio Carmelina Sánchez-Cutillas vuelve a erigirse un año más, con 79 originales presentados, como el premio de novela con mayor concurrencia en el seno del circuito editorial valenciano”, según ha desvelado este martes la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez Llorens.

Además, este año “se ha batido el récord de originales presentados al Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez Martínez con 17 obras que lo convierten en el de mayor participación de todas las ediciones convocadas hasta el momento. Mientras que al Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil optan 37 obras, tres más que en 2025 aunque en 2020 hubo 54 originales presentados”, ha añadido el director de la cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante, director literario de Aila Edicions y alma mater de estos premios, Joan Borja i Sanz, durante el anuncio de las obras presentadas.

Vista general de la gala de los IX Premis Altea de Literatura i Investigacio. / Diego Coello Calvo

Veredicto de los Premis Altea

Pepa Victoria Pérez ha informado que “como ya es tradicional, el veredicto de los Premis Altea se dará a conocer durante la cena de gala que tendrá lugar la víspera del Domingo de Ramos (28 de marzo) en el Espai Mirador del Palau Altea Centre d’Arts”, y ha adelantado que en esta ocasión “se celebrará la efemérides de las diez primeras ediciones de un modo especial durante el acto, en el que habrá un papel protagonista muy especial reservado para la Orquestra Blava, que es el grupo musical que desde los inicios ha aportado siempre la música en vivo en la gala de entrega de premios con las artes plásticas y, por supuesto, la literatura como hilo conductor de los Premis”.

Por su parte, Joan Borja ha remarcado que los Premis Altea de Literatura i Investigació, dotados con un total de 12.000 euros, “resultan posibles gracias a las sinergias creadas entre el Ayuntamiento de Altea, la Fundació Caixaltea, Aila Edicions, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Càtedra Enric Valor de la Universidad de Alicante y la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana”.

Finalmente, la concejala de Cultura ha aseverado que los Premis Altea “son unos premios en lengua valenciana que suponen un acto de compromiso y de futuro en un mundo donde las lenguas han de luchar por mantener su espacio. Escribir, investigar y publicar en valenciano es preservar lo que somos”, ha apostillado.