Roba la caja registradora de un bar en Benidorm y lo delatan sus zapatos llenos de barro

Un bar situado en la avenida de Villajoyosa, en el barrio La Cala de Benidorm, ha sido objeto de un robo en el que el ladrón se hizo con la caja registradora del establecimiento. Las huellas de barro dejadas en el suelo, más el visionado de las cámaras de seguridad, dieron todas las pistas para localizar al menor de 17 años que fue puesto a disposición judicial por un delito de robo con fuerza.

El menor accedió al bar forzando la puerta y desencajando el marco de la misma, para a continuación llevarse la caja registradora que contenía un total de 700 euros. La alarma de la empresa dio aviso al 091 que se personó en el lugar con el propietario y donde pudieron observar las imágenes del individuo a la vez que se percataron de las huellas de barro que habían dejado sus zapatos en el suelo.

Tras dar aviso al resto de agentes de la Policía Nacional, una patrulla localizó a un joven con la indumentaria similar a la registrada en las cámaras de seguridad del bar y con los zapatos llenos de barro. El sospechoso, que ya no portaba el dinero sustraído, fue puesto a disposición judicial.