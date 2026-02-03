Roba dos veces en el mismo bar de Benidorm y regresa a los 20 minutos para llevarse más botellas

El 16 y el 18 de enero un ladrón accedió al mismo bar de la avenida de Madrid de Benidorm para sustraer la caja registradora y diversas bebidas alcohólicas y latas de refrescos. En la segunda jornada llegó incluso a volver veinte minutos después para robar más bebidas, según pudo contrastar la Policía Nacional en las imágenes de las cámaras de video donde se observa a un varón encapuchado.

El sospechoso accedió el primer día al establecimiento forzando la puerta de cristal y a los dos días volvió fracturando el cierre para pasar al interior del bar. Entre los dos robos, el ladrón se hizo con 15 botellas de alcohol y 50 latas de cervezas y refrescos además de 700 euros, dos teléfonos móviles y un TPV con cajetilla de cambio.

En el primer robo el individuo no pudo abrir la caja registradora por lo que se la llevó consigo, pero sí que pudo manipular su apertura en la segunda jornada. Esa noche volvió de nuevo a los veinte minutos para robar más botellas de alcohol, tal como reflejan las cámaras que posteriormente analizó la Policía Nacional.

Los agentes lograron identificar días después al sospechoso, un español de 49 años, y tras localizarlo en la vía pública fue puesto a disposición judicial acusado de un delito de robo con fuerza.