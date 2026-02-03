El XVI Certamen de Música Festera d’Altea la Vella homenajeará Pepe Ronda, “Botifarra”, por sus 75 años como músico de la SRMAV

El músico de la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella (SRMAV) José Ronda Pérez, Pepe “Botifarra”, será homenajeado por el XVI Certamen de Música Festera d’Altea la Vella con motivo de sus 75 años en el seno de la banda tocando ininterrumpidamente el trombón. Por este motivo, a petición de la entidad, el compositor Víctor Vallés Fornet ha creado la marcha cristiana “75 anys amb Pepe” para ser la obra obligada que deberá de interpretarse en el concurso que tendrá lugar el próximo día 14 a partir de las 18 horas en el Centro Cultural de Altea la Vella.

Este martes se ha presentado la presente edición del certamen de música festera por la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez; el presidente de la SRMAV, Juan Antonio Bañuls; el director de la banda y asesor musical del certamen, David Pont y el Presidente de la Fundación Caixaltea, Ignacio Ortiz, una de las entidades patrocinadoras del concurso. Durante el acto se ha anunciado que el certamen “volverá a celebrarse con periodo anual, gracias a la colaboración y el patrocinio de organismos y entidades como Caixaltea, el Ayuntamiento de Altea, Olympia Metropolitana, Neomúsica, la comisión de fiestas del Cristo de la Salud y la Federació de Moros i Cristians Sant Blai d’Altea”, según ha desvelado Juan Antonio Bañuls.

El director de la SRMAV y asesor musical del certamen ha señalado que solicitaron su participación siete agrupaciones musicales de la Comunidad Valenciana, “de las que tres resultaron elegidas por sorteo”. Así, las bandas que concursarán finalmente son la Societat Musical l’Aliança de Muxamel, dirigida por José Vicente Algado Climent; la Banda Simfònica d’Ontinyent “Tot per la Música”, dirigida por Jordi Soler Carbó; y la Agrupació Artística Musical “Santa Bàrbara” de Piles, dirigida por Borja Martínez Alegre. La banda de la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella clausurará el certamen.

En cuanto a las obras que se interpretarán, además de la obligada “75 anys amb Pepe”, serán un pasodoble de desfile, un pasodoble de presentación y una marcha mora por cada agrupación concursante, mientras que la banda anfitriona interpretará un pasodoble de desfile, otro de presentación, una marcha cristiana, otra mora y el ballet “Arranquem” para tres trompetas piccolos y grupo de metales.

Pepe Ronda, musico homenajeado por el XVI Certamen de Musica Festera de Altea la Vella. / Marc Sellés

Gran nivel musical y 6.300 euros en premios

El presidente de la SRM ha anunciado que la banda que quedó en el sorteo como reserva, “entra a participar de forma directa en el certamen del próximo año”, y ha destacado “el gran nivel musical de las bandas participantes”. Bañuls ha indicado que el certamen está dotado con 6.300 euros en premios. Al respecto ha señalado que “la banda ganadora recibirá un premio de 3.000 euros financiados por el Ayuntamiento de Altea, la que quede en segunda posición tendrá 2.000 euros financiados por la Fundación Caixaltea, el tercer premio está dotado con 1.000 euros costeados por la Comisión de Fiestas del Stmo. Cristo de la Salud 2025, y Neomúsica concederá material musical valorado en 300 euros para la banda que mejor desfile.

Sobre el certamen, la concejala de Cultura ha indicado que “comenzará a las 17 horas del día 14 con el desfile de las bandas que se iniciará en la plaza Caixaltea para desplazarnos hacia el Centre Cultural. En el escenario, a partir de las 18 horas, las bandas interpretarán sus piezas musicales para que les valore el jurado, que en esta ocasión estará presidido por el Director Titular de ADDA Simfònica y Director Artístico y musical del ADDA Alicante, Josep Vicent. Junto a él, estarán como vocales el compositor autor de la obra obligada, Víctor Vallés, y el compositor y director Pere Vicalet”. Asimismo, ha manifestado que el Centro Cultural estará dotado con pantallas en el exterior del auditorio “para que todos los asistentes puedan disfrutar del evento” y ha añadido que también se podrá ver en directo por el canal de YouTube del Ayuntamiento de Altea.

Por otro lado, Ignacio Ortiz ha puesto de manifiesto que cuando el presidente de la SRMAV le comentó la idea de celebrar de forma anual el Certamen, “le dije que podía contar con el apoyo de Caixaltea, que se suma al compromiso adquirido por todas las entidades participantes para convertir en anual esta cita con la música festera”, y ha añadido que “es muy relevante que el Poblet de les Cases cuente con un certamen como este y con una entidad como la Recreativa. Algo que hay que valorar muy positivamente y por lo que Caixaltea siempre estará apoyando la vinculación que Altea la Vella tiene con la música”.

Una vida dedicada a la música

Por último, Juan Antonio Bañuls ha indicado que “en el marco del XVI Certamen de Música Festera de Altea la Vella nace la marcha cristiana ‘75 anys amb Pepe’ como homenaje sentido a una vida dedicada a la música, al compromiso y al espíritu de banda. Esta obra está dedicada a José Ronda Pérez como reconocimiento a una trayectoria marcada por la constancia, la pasión y el profundo amor por la música. Durante décadas, su sonido, su esfuerzo silencioso y su presencia fiel han formado parte inseparable de la historia musical de nuestro pueblo. La Sociedad Recreativa Musical de Altea la Vella, banda que ha sido casa, escuela y familia musical, quiere con esta marcha expresar un agradecimiento colectivo a las horas de ensayo, a los días de fiesta, a las calles llenas de música y a todos aquellos momentos en que la banda ha dado voz a las emociones del pueblo”.

Bañuls ha terminado su intervención afirmando que “75 anys amb Pepe” no es solo una celebración de años, “sino una exaltación del carácter, de la experiencia y de la vitalidad que siguen latiendo con fuerza. Una marcha quec amina con orgullo, memoria y futuro, como lo hace la música cuando está hecha desde el corazón”.