Altea registra un paro significativo con la cifra más baja de su historia

Altea ha cerrado el ejercicio de 2025 con la cifra de paro más baja de su historia, por debajo del millar de personas desempleadas, lo que supone, según ha manifestado el concejal de Comercio y Emprendimiento, José María Borja, “una muy buena noticia para el conjunto del municipio, porque dota de mayor estabilidad a las familias, hay más actividad económica y aumentan las oportunidades de futuro”.

Borja ha indicado que “según los datos oficiales del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA) y del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), el número de personas demandantes de empleo en Altea se ha situado en 978 al acabar el año 2025, una cifra que no se había alcanzado en ninguna serie anual anterior y que consolida una tendencia sostenida de descenso del paro en el municipio a lo largo de los últimos años, reflejándose con ello una mejora real del mercado laboral local”.

El edil ha remarcado que “el objetivo, ahora, es consolidar esta tendencia positiva y seguir trabajando para que el empleo en Altea sea cada vez más estable y de mayor calidad”, y ha sacado pecho al afirmar que “hablamos de una cifra histórica que refleja que las políticas públicas orientadas al empleo y a la estabilidad laboral están dando resultados reales también en Altea en linea con los mejores datos del país. Lo que funciona a nivel estatal también funciona en Altea. Y cuando baja el desempleo, ganamos todos con más tranquilidad, más oportunidades y más futuro para Altea”, ha aseverado.

Concejal de Comercio y Emprendimiento de Altea, Jose María Borja. / Diego Coello Calvo

Las mujeres siguen siendo las que más paro tienen

José María Borja ha querido también señalar que, “pese a los buenos datos generales, la tasa de paro entre las mujeres, especialmente en las mujeres de mayores de 55 años, sigue siendo elevada. Por ello, desde las administraciones debemos seguir trabajando para avanzar en políticas de conciliación, empleo y protección laboral que permitan reducir esta brecha y garantizar oportunidades reales para todas”.

El edil ha añadido que la reducción histórica del paro en Altea “es coherente con las políticas impulsadas por el Gobierno de España, centradas en la estabilidad laboral, la reducción de la temporalidad y el refuerzo de los derechos de las personas trabajadoras. Medidas como la reforma laboral, el impulso de la contratación indefinida y la mejora de las condiciones salariales han contribuido a crear un entorno económico más sólido y favorable para el empleo”.

Noticias relacionadas

Por último, ha indicado que la evolución del empleo en Altea “se enmarca en un contexto estatal especialmente positivo. España ha cerrado 2025 con la tasa de paro más baja desde 2008, situándose por debajo del 10 por ciento y con un récord histórico de personas ocupadas, superando los 22,4 millones de trabajadores. Esta mejora general del empleo tiene un impacto directo en municipios como Altea, donde los datos confirman que la recuperación llega también al ámbito local”, ha apostillado.