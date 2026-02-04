Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca hoy el corte del puente de la calle Cervantes de La Vila con tráfico reducido a un solo carril durante varios meses

Las obras interrumpen el tránsito hacia Alicante y obligan a desviar la circulación mientras se rehabilita la estructura

Aspecto que ofrece el puente sobre el cauce del Amadorio después cortar uno de lo carriles.

Aspecto que ofrece el puente sobre el cauce del Amadorio después cortar uno de lo carriles. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El tráfico rodado del centro urbano de La Vila Joiosa se ha modificado desde este miércoles, 4 de febrero, debido al inicio de las obras de rehabilitación del puente de la calle Cervantes, sobre el río Amadorio. Desde esta jornada, la infraestructura queda limitada a un único carril operativo en dirección a Benidorm, mientras que el carril hacia Alicante permanecerá cortado durante aproximadamente cinco meses. Los peatones podrán circular por la acera disponible en sentido al centro urbano.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, ha explicado que el corte se ha aplicado tras ajustar diversos aspectos técnicos para reforzar la seguridad vial. El edil ha apelado a la comprensión y paciencia de la ciudadanía ante las molestias que puedan ocasionar los trabajos y aseguró que, una vez finalizados, la ciudad contará “en pocos meses con un puente más funcional y accesible para todos”.

Desvío por la playa

Mientras duren las obras, el tráfico en dirección a Alicante se desviará por la zona de la playa, con acceso desde la avenida Varadero o la Costera de la Mar, recorriendo la avenida del Port, el paseo Doctor Álvaro Esquerdo y la calle Arsenal hasta la calle Pelayo. Desde ese punto se podrá continuar por Puntes del Moro hacia la avenida de l’Antoneta para enlazar con Marina Baixa o Jaume I. Además, los camiones no podrán girar desde la calle Pelayo hacia la avenida Cervantes a la altura del puente.

El itinerario alternativo contará con señalización informativa en varios puntos estratégicos del municipio, como la avenida País Valencià, la avenida Juan Carlos I, la rotonda de Chocolates Valor y el acceso al puerto desde el polígono industrial de El Torres. El Ayuntamiento informará de cualquier modificación que se produzca durante el desarrollo de las obras.

La actuación contempla la ampliación del tablero del puente y prioriza la mejora de la accesibilidad peatonal, con aceras que alcanzarán los 2,4 metros de ancho. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses y la inversión asciende a 858.387 euros.

