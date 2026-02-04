Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta viviendas protegidasExpedientes Les NausExpresidente ampa MaristasTemporal LeonardoEl Riscal hace 50 añosMusk insulta a SánchezProhibición RR SS menores
instagramlinkedin

Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad

La ocupación media durante el fin de de semana del evento musical es del 82,8%

Benidorm registra índices de ocupación elevados en la semana del Benidorm Fest.

Benidorm registra índices de ocupación elevados en la semana del Benidorm Fest. / ALEX DOMINGUEZ

Amaya Marín

La estancia en los hoteles de Benidorm durante la semana que se celebra el Benidorm Fest ha bajado ligeramente en 2,5 puntos, según el informe de reservas de la patronal Hosbec. Con todo, la ocupación en la ciudad en el fin de semana del 14 y 15 de febrero supera el 82% y depara una rentabilidad creciente en el sector con el aumento de los precios de las habitaciones.

Los más de dos puntos de retroceso en la ocupación hotelera para la próxima semana no repercuten de manera negativa en el sector, ya que viene acompañada de una mayor rentabilidad debido al precio de las habitaciones.

En cifras, la semana que va del 9 al 15 de febrero aporta una ocupación media del 75%, unos 2,5 puntos menos que en 2025 y con un aumento del precio de 14,5 euros. Durante el fin de semana en que el festival entra en su mayor apogeo, la ocupación media será del 82,8%, otra vez dos puntos menos que en 2025 cuando se celebró la final del concurso musical.

Incremento de precios

Esta vez la disminución de las estancias va acompañada de un incremento de 19,1 euros por habitación. Es la ADR la herramienta que mide esta rentabilidad y que permite conocer el ingreso medio por habitación ocupada en un período y aporta información sobre el rendimiento del establecimiento.

A pesar de lo que parece una pérdida de clientela, desde Hosbec se muestran muy satisfechos por las cifras con el añadido de que al evento musical se une la fecha de San Valentín, una circunstancia “acumulativa”, según la directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García, y que no han quedado desvinculadas al retrasarse la edición del Benidorm Fest a febrero.

Cliente selectivo

No obstante, desde la patronal valoran la situación de “muy positiva”, con un precio medio que se incrementa y con un cliente que se consolida y es selectivo. “Estos turistas guardan la semana del Benidorm Fest para acudir a Benidorm y tienen un perfil concreto de visitantes que en otras circunstancias no vendrían a la ciudad, pues vienen atraídos por las actuaciones musicales”, valora García.

Noticias relacionadas

En definitiva Hosbec asegura una buena semana en todos los ámbitos para un sector que entre los meses de enero y febrero asistía hace escaso tiempo a las ocupaciones mínimas del año y que en la actualidad vienen conformadas por el empuje del Benidorm Fest. La expectación que despierta el festival eleva la presencia, sobre todo de visitantes españoles, a ocupaciones “muy buenas”en pleno mes de febrero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua
  2. Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance
  3. Benidorm pide un préstamo al Estado para pagar 55 de los 352 millones de Serra Gelada
  4. Benidorm no descarta 'llamar a cualquier puerta' para pagar los 352 millones por Serra Gelada
  5. La ayuda que va a pedir Benidorm al Gobierno para el yacimiento romano del Tossal de La Cala
  6. Benidorm aprueba la construcción de un parking subterráneo de 400 plazas
  7. El puente del siglo XIX de La Vila con bóvedas y arcos de medio punto que se va a ensanchar un metro
  8. Benidorm inicia una campaña de retirada de enseres y escombros en la ciudad

Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad

Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad

El mismo tribunal que rechazó el pliego de la basura de Benidorm bloquea el proyecto de los aparcabicis inteligentes

El mismo tribunal que rechazó el pliego de la basura de Benidorm bloquea el proyecto de los aparcabicis inteligentes

El conseller de Sanidad, sobre los datos de mamografías que dará en las Cortes: "Van a ser los mejores de la historia"

El conseller de Sanidad, sobre los datos de mamografías que dará en las Cortes: "Van a ser los mejores de la historia"

¿Qué les preocupa a los médicos de Alicante del cáncer entre los 35 y los 45 años?

¿Qué les preocupa a los médicos de Alicante del cáncer entre los 35 y los 45 años?

La borrasca Leonardo trae el jueves una sorpresa tropical a Alicante

La borrasca Leonardo trae el jueves una sorpresa tropical a Alicante

Educación cita a los sindicatos para empezar a negociar la subida salarial a los profesores

Educación cita a los sindicatos para empezar a negociar la subida salarial a los profesores

Arranca hoy el corte del puente de la calle Cervantes de La Vila con tráfico reducido a un solo carril durante varios meses

Arranca hoy el corte del puente de la calle Cervantes de La Vila con tráfico reducido a un solo carril durante varios meses

Este es el cáncer más letal entre los alicantinos

Este es el cáncer más letal entre los alicantinos
Tracking Pixel Contents