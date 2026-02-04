Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad

La estancia en los hoteles de Benidorm durante la semana que se celebra el Benidorm Fest ha bajado ligeramente en 2,5 puntos, según el informe de reservas de la patronal Hosbec. Con todo, la ocupación en la ciudad en el fin de semana del 14 y 15 de febrero supera el 82% y depara una rentabilidad creciente en el sector con el aumento de los precios de las habitaciones.

Los más de dos puntos de retroceso en la ocupación hotelera para la próxima semana no repercuten de manera negativa en el sector, ya que viene acompañada de una mayor rentabilidad debido al precio de las habitaciones.

En cifras, la semana que va del 9 al 15 de febrero aporta una ocupación media del 75%, unos 2,5 puntos menos que en 2025 y con un aumento del precio de 14,5 euros. Durante el fin de semana en que el festival entra en su mayor apogeo, la ocupación media será del 82,8%, otra vez dos puntos menos que en 2025 cuando se celebró la final del concurso musical.

Incremento de precios

Esta vez la disminución de las estancias va acompañada de un incremento de 19,1 euros por habitación. Es la ADR la herramienta que mide esta rentabilidad y que permite conocer el ingreso medio por habitación ocupada en un período y aporta información sobre el rendimiento del establecimiento.

A pesar de lo que parece una pérdida de clientela, desde Hosbec se muestran muy satisfechos por las cifras con el añadido de que al evento musical se une la fecha de San Valentín, una circunstancia “acumulativa”, según la directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García, y que no han quedado desvinculadas al retrasarse la edición del Benidorm Fest a febrero.

Cliente selectivo

No obstante, desde la patronal valoran la situación de “muy positiva”, con un precio medio que se incrementa y con un cliente que se consolida y es selectivo. “Estos turistas guardan la semana del Benidorm Fest para acudir a Benidorm y tienen un perfil concreto de visitantes que en otras circunstancias no vendrían a la ciudad, pues vienen atraídos por las actuaciones musicales”, valora García.

En definitiva Hosbec asegura una buena semana en todos los ámbitos para un sector que entre los meses de enero y febrero asistía hace escaso tiempo a las ocupaciones mínimas del año y que en la actualidad vienen conformadas por el empuje del Benidorm Fest. La expectación que despierta el festival eleva la presencia, sobre todo de visitantes españoles, a ocupaciones “muy buenas”en pleno mes de febrero.