La falta de competencias deja miles de árboles derribados en las zonas naturales de Benidorm a la espera de su recogida

En 2024 la Conselleria de Medio Ambiente contabilizó unos dos millones de pinos muertos en la Comunidad Valenciana de los que se retiraron 280.000. Benidorm no es una excepción en esta dinámica que afecta a la especie y cuya principal causa es la sequía. La proliferación de árboles en propiedades privadas supone una cortapisa a las necesarias actuaciones y hace que se acumulen masas arbóreas en diversas partidas del municipio. Medio Ambiente, Ayuntamiento y propietarios privados entran en un caos organizativo que deja estas parcelas al socaire de los incendios.

Cerca de una de las pocas zonas verdes que restan en Benidorm, la denominada El Moralet, convergen numerosos caminos de parcelas privadas donde se pueden ver ejemplares de pinos arrasados, bien por la sequía o por el tomicus.

La Conselleria de Medio Ambiente ha contabilizado dos millones de pinos muertos en toda el territorio valenciano debido a la sequía más la plaga del insecto tomicus que han producido unas 90.000 bajas.

Retiradas mínimas

El arbolado de los contornos de la ciudad turística no es ajeno a una circunstancia que crea verdaderos bosquecillos petrificados. Sólo en la Partida de La Cala se puede observar un cúmulo forestal de pinos secos y derribados por los fuertes vientos de finales del pasado mes de enero.

Los árboles impiden el paso por algunos caminos y permanecen inertes a la espera de que alguien los retire. Pero la tarea no es muy asumible en unos terrenos que son privados, tal como sucede en la mayoría de las parcelas del área.

El pasado fin de semana una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos retiró ramajes y árboles que obstaculizaban el camino para evitar peligros de caídas. Su misión acabó ahí, ya que no se atreven a entrar en competencias particulares por lo que no pueden operar con la eficacia necesaria, según informaban a este diario.

Actuar en terrenos privados

Mientras la biomasa se acumula por el entorno natural, Medio Ambiente, ha estipulado una normativa forestal que se materializará en una nueva ley que pretende atajar, “en la medida de las posibilidades, este problema”, tal como señalan desde el departamento autonómico.

El organismo inició a finales del año pasado una segunda fase del plan activado en 2024 para la retirada de pinos secos. Las comarcas de las Marinashan sido las prioritarias, ya que experimentaron en gran medida la sequía que debilitó la masa forestal.

La inversión es de 270.000 euros y su objetivo es evitar riesgos y frenar la expansión de plagas asociadas a este fenómeno de la sequía.

Aún así la Conselleria asume que habrá que esperar la reforma de la legalidad para poder actuar en terrenos particulares, ya que la Generalitat trabaja en los terrenos de su titularidad, entre los que destacan los parques naturales, así como otros terrenos municipales.

“Limbo”peligroso

Vista la realidad, las esperanzas se orientan en resolver las competencias de un problema que muchas veces radica en la titularidad de los terrenos y en poder actuar en el monte privado.

Algunos forestales también han insistido en este polvorín que amenaza las zonas naturales de Benidorm lo que califican como un “limbo” peligroso.

Esta misma semana un árbol de grandes dimensiones cayó por el viento en el camino de Punta del Cavall, en la Serra Gelada, un atractivo enclave para senderistas y turistas que acuden a conocer el paraje y recorrer los senderos. Ahora nadie sabe quién retirará el ejemplar ahora y hasta cuando se quedará tirado en este camino privado, pero que ejerce de uso público.

El Ayuntamiento dispone de una subcontrata con la empresa Actúa de jardines y zonas verdes, pero los terrenos naturales no entran dentro de su ámbito. También dispone de una empresa privada que realiza trabajos de mantenimiento en El Moralet aunque su labor no se centra en la retirada de árboles.

Desde el Ayuntamiento se realizan algunas labores de recogida de maleza, ramas y similares en los entornos urbanos o municipales pero no en esta tierra de nadie. Todos los agentes afectados esperan que la nueva Ley Forestal clarifique acciones y disponga poder trabajar en estos terrenos para despejar el territorio en un plazo de tiempo aceptable.