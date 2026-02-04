L’Alfàs del Pi apuesta por la tecnología para medir el pulso de su turismo en tiempo real
Los nuevos dispositivos aportarán datos para proteger los espacios naturales y mejorar la experiencia de los visitantes
El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha adjudicado a la empresa Smart Environment Management SL el suministro e instalación de sensores de conteo de visitantes en distintos puntos estratégicos del municipio, una actuación valorada en 78.375 euros y financiada al 100 % con fondos europeos. El proyecto contempla la colocación de dispositivos en enclaves turísticos clave.
Entre ellos se pondrá bajo control el acceso a la ruta roja del Parc Natural de la Serra Gelada, paso obligado del sendero del Camino al Faro, y el Alt del Governador, el punto más alto del parque natural, frecuentado tanto por senderistas de la ruta Albir-Benidorm como por usuarios de la popular “Subida a las antenas”.
Diferenciar vehículos de peatones
La actuación incluye también sensores en los principales accesos a la Playa del Racó de l’Albir y en la carretera CV-753, donde los equipos estarán orientados específicamente al conteo de ciclistas. Estos dispositivos contarán con tecnología capaz de diferenciar bicicletas de vehículos y peatones, registrando el flujo en ambas direcciones, hacia l’Albir y Benidorm.
El concejal de Turismo, Luis Miguel Morant, ha destacado que esta iniciativa permitirá disponer de información objetiva y en tiempo real sobre los movimientos de visitantes en espacios clave del municipio.
Evitar saturaciones
Según ha explicado, estos datos resultan fundamentales para mejorar la planificación turística, evitar situaciones de saturación y garantizar una experiencia de calidad tanto a vecinos como a turistas. Morant ha subrayado que este proyecto supone un avance hacia un modelo más eficiente, sostenible e inteligente.
Por su parte, la concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, ha señalado que el proyecto evidencia el impacto positivo de las ayudas europeas en l’Alfàs del Pi, al permitir desarrollar actuaciones estratégicas sin coste para las arcas municipales.
Albero ha recordado que estas inversiones se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y persiguen construir un destino más resiliente, competitivo y adaptado a los retos actuales.
Gracias a esta actuación, el municipio podrá conocer con mayor precisión la demanda real del destino, analizar las fluctuaciones de afluencia, detectar las horas punta y evaluar la concentración de visitantes en espacios concretos. Además, se obtendrán datos detallados sobre el volumen de ciclistas que utilizan el carril bici de l’Albir, facilitando la mejora continua del turismo deportivo.
Fondos de la UE
El proyecto se integra en el Plan Director DTI de l’Alfàs del Pi, dentro del desarrollo del modelo de gestión inteligente conforme a la metodología DTI-CV, que impulsa la implantación de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones basada en datos. Entre sus objetivos figuran profundizar en el conocimiento de la demanda, mejorar la capacidad de acogida del destino y consolidar una gestión turística inteligente y sostenible.
El Ayuntamiento ha recibido un total de 4.480.000 euros en subvenciones para ejecutar dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino correspondientes a las anualidades 2022 y 2023, financiados íntegramente por la Unión Europea – NextGenerationEU. Estas inversiones permitirán impulsar proyectos orientados a reforzar la vertebración del territorio, la interconexión turística sostenible y la accesibilidad universal del municipio.
