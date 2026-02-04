El Palau Altea anuncia su programación hasta junio con grandes nombres de la escena nacional

El Palau Altea, Centre d’Arts, ha dado a conocer la programación que tiene prevista hasta el mes de junio, y en ella se incluyen nombres tan consolidados como Lolita Flores, Anabel Alonso, Goyo Jiménez o Carlos Sobera. Una programación que reafirma la nueva etapa iniciada el pasado verano de la mano de Olympia Metropolitana, en colaboración con Pentación Espectáculos.

La concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez Llorens, ha indicado este miércoles que la programación del coliseo alteano para la primera mitad de2026 “comenzó el pasado sábado, 31 de enero, con la puesta en escena de la obra ‘Tanqueu a l’eixir’ a cargo del Grup de Teatre Pla i Revés, reafirmando cono ello el compromiso del Palau Altea con las compañías teatrales de Altea y su entorno”.

Pérez Llorens ha destacado que desde enero a junio de 2026, “el Palau Altea acogerá una propuesta que reúne teatro de texto, comedia, música, danza, lírica y espectáculos familiares, consolidándolo como uno de los grandes referentes culturales de la Marina Baixa”. En este sentido, la edil ha manifestado que la programación apuesta “por grandes nombres de la escena nacional, compañías consolidadas y producciones propias, sin renunciar al talento local y a una clara vocación de servicio público”.

Fortalecer el vínculo entre el Palau y su territorio

La concejala ha resaltado que tras los primeros meses de programación, “esta nueva fase de la temporada continúa desarrollando el espíritu del proyecto de Olympia Metropolitana bajo el lema ‘Volver otra vez’, ahora entendido como una invitación a seguir encontrándose con el público, ampliar miradas y fortalecer el vínculo entre el Palau y su territorio”.

Por otro lado, ha señalado dado a conocer parte de la programación anunciando que en febrero, “la música y el teatro toman protagonismo con propuestas como Carmina Burana & Concierto de Aranjuez. La obra “La mujer rota” protagonizada por Anabel Alonso. Y el espectáculo de humor ‘Vuelve a los 90 – Capítulo 2’, de Raúl Antón”.

Lolita Flores actuará en el Palau Altea el 25 de abril. / INFORMACIÓN

En cuanto al mes de marzo, Pepa Victoria Pérez ha anunciado que “llegará el día 1 con la ópera ‘Alizia, un sueño musical’, basada en el ibro de Lewis Carrol y con música de Lehman. Luego vendrá la danza contemporánea de la mano de la Compañía Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2023; el teatro de texto con ‘Querida Agatha Christie’, protagonizada por Carmen Morales y Juan Meseguer; así como propuestas de marcado carácter popular como ‘La Barraca’, de Vicente Blasco Ibáñez o ‘La Tia Visantica’ con Dotora Professional. Y acabará el mes con otra ópera: ‘La Bohème’, con lo cual la lrica tendrá un papel destacado este mes”.

En cuanto a abril, “la programación combina humor, música y grandes producciones escénicas. De tal manera que el público podrá disfrutar el día 10 de Goyo Jiménez con ‘América Forever: The Final Refrito’; del homenaje musical Eterna Raffaella; de títulos líricos como ‘Luisa Fernanda’ y de montajes teatrales de gran calado como ‘Poncia’, representada por Lolita Flores el día 25”. La edil ha añadido que abril “se completará con propuestas familiares y musicales como ‘Las guardianas del ritmo. El musical’ y Vivo Vivaldi”.

Goyo Jimenez estará en el Palau Altea el 10 de abril. / INFORMACIÓN

Llegado el mes de mayo, “se podrá contemplar una oferta plural que incluye comedia con el espectáculo ‘¡Por fin me voy!’, con el exmiembro de ‘Tricicle’ Carles Sans, el día 3. Una semana después, el día 10, llegará ‘Inmaduros’, con Carlos Sobera entre los protagonistas; ‘La ternura’, de Alfredo Sanzol. Y espectáculos musicales como el homenaje al mítico grupo Dire Straits a cargo de Alchemy Project”.

Finalmente, Pérez Llorens ha anunciado que “el tramo final de la temporada llegará en junio con ‘Escape Room’, una producción de Olympia Metropolitana y Albena Teatre. Y una propuesta que el día 14 cierra el curso con ‘Peter Pan y los libros perdidos’. Actuaciones, espectáculos y representaciones para los que ya están a la venta las entradas en la web del Palau Altea, www.palaualtea.es”, ha apostillado.