El plató del Benidorm Fest se abre al público: así podrás conocer el interior del recinto

El Ayuntamiento de Benidorm abrirá al público el Palau d’Esports L'Illa durante la mañana del sábado 14 de febrero, horas antes de la gran final del Benidorm Fest, para que vecinos y visitantes puedan conocer el interior del recinto transformado en plató de televisión. Así lo ha anunciado el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, afirmando que la visita guiada se desarrollará entre las 11.30 y las 14 horas. De esta forma, permitirá a los asistentes recorrer el escenario principal, el despliegue técnico y las distintas instalaciones desde las que se emitirán en directo las semifinales y la final del certamen musical.

La iniciativa, que ya se puso en marcha el pasado año, regresa tras la buena acogida registrada en la edición de 2025. En este sentido, Carrobles ha explicado que los trabajos de montaje del escenario, así como de los sistemas de sonido e iluminación, se encuentran prácticamente finalizados y que a lo largo de esta semana comenzarán los ensayos generales coincidiendo con la llegada a la ciudad de los artistas participantes.

Los operarios trabajan en la preparación del pabellón para poder albergar el Benidorm Fest 2026 / INFORMACIÓN

El edil ha destacado a EFE el importante despliegue técnico que requiere el evento y el interés que despierta el proceso de transformación del pabellón, especialmente entre el público familiar. En este sentido, ha señalado que el aforo del Palau d’Esports se ha ampliado este año hasta alcanzar las 3.000 personas. En cuanto a la venta de entradas, la final del sábado 14 y la segunda semifinal del jueves 12 ya han colgado el cartel de aforo completo, aunque todavía quedan algunas localidades disponibles para la primera semifinal, que se celebrará el martes 10 de febrero.

Programación complementaria

De forma paralela a las galas, Benidorm volverá a acoger una amplia programación complementaria. El Euroclub se trasladará este año a la plaza del Ayuntamiento, mientras que la principal fiesta del Benidorm Fest tendrá lugar el viernes 13 de febrero, con la participación de los artistas no clasificados en las semifinales y con las actuaciones ya confirmadas de artistas como Nebulossa y Blanca Paloma, a la espera de nuevos nombres por anunciar.

Fiesta Euroclub del Benidorm Fest en el Tecnohito, durante una edición pasada / David Revenga

Además, durante toda la semana del festival se instalará una fanzone en la plaza del Ayuntamiento, que contará con una zona gastronómica, animación diaria, sesiones de DJs y actuaciones de artistas de ediciones anteriores, así como actividades específicas para el público infantil, entre ellas el Benidorm Fest Junior. El concejal de Eventos ha subrayado la repercusión turística y económica que el Benidorm Fest tiene para la ciudad, con una ocupación hotelera cercana al cien por cien y la llegada de miles de visitantes atraídos por el ambiente generado en torno al certamen, incluso sin disponer de entrada para las galas.

Por último, Carrobles se ha referido a la decisión de España de no participar este año en el Festival de Eurovisión, lo que implica que el ganador del Benidorm Fest 2026 no será el representante español en el certamen europeo. En este sentido, ha asegurado que esta circunstancia no afectará a la proyección del evento, que, según ha afirmado, "ha adquirido identidad propia y aspira a consolidarse como un gran festival de la canción a nivel nacional".

Melody posando en la presentación del Benidorm Fest, el año pasado / PILAR CORTES

Melody regresará al festival

El Benidorm Fest contará en su quinta edición con la presencia de la última ganadora del certamen y representante de España en Eurovisión, Melody. RTVE ha confirmado que la cantante sevillana actuará en la gran final del festival, junto a Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, las otras vencedoras del concurso musical. Además, se suma también a Abraham Mateo, que también confirmó su presencia en la localidad, en su caso para la semifinal del jueves 12.

El anuncio ha sido realizado por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, y el jefe de la delegación española en Eurovisión, César Vallejo, quienes han avanzado algunos de los nombres destacados que acompañarán a los 18 candidatos de esta edición. "Esto es el reencuentro de la familia. Estarán Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y, como somos muy flamencos, estará también Melody, nuestra diva", ha señalado Eizaguirre.