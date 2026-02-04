El mismo tribunal que rechazó el pliego de la basura de Benidorm bloquea el proyecto de los aparcabicis inteligentes

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que en 2024 rechazó los pliegos del servicio de basura, ha vuelto a frenar un proyecto del Ayuntamiento de Benidorm. Esta vez se trata del contrato de suministro e instalación de 13 aparcabicis inteligentes y seguros, por un valor de medio millón de euros. El tribunal aceptó un recurso de un licitador al considerar que las prescripciones técnicas podrían restringir la libre competencia.

De esta manera, se propuso anular los pliegos aprobados en la Junta de Gobierno Local el pasado 29 de diciembre de 2025 y retrotraer todo el procedimiento a la fase de redacción de las prescripciones técnicas.

“Incapacidad del PP”

El grupo municipal socialista ha criticado la “nefasta gestión” y la “parálisis administrativa” del alcalde Toni Pérez, recordando que este es solo uno más de los retrasos que afectan a proyectos financiados con fondos europeos.

Sergi Castillo, portavoz adjunto del PSOE, ha asegurado que “no son ellos, sino los tribunales y organismos fiscalizadores quienes constantemente evidencian la incapacidad del PP para gestionar correctamente los contratos de la ciudad”.

Riesgo en los plazos

Desde las filas socialistas han recalcado que “este revés afecta directamente al Plan de Sostenibilidad Turística 'Benidorm Visión 360' y amenaza el cumplimiento de los plazos de ejecución europeos, un riesgo que ya se ha materializado en otros proyectos como la EDUSI o el anillo verde.

Castillo ha exigido al alcalde que “se ponga a trabajar de una vez” y subsane los pliegos para relanzar la licitación de los aparcabicis inteligentes.