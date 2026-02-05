Altea celebra este fin de semana el Mig Any de las fiestas de Moros y Cristianos

El Mig Any de las fiestas de Moros y Cristianos de Altea ha llegado. Durante este fin de semana, el municipio vivirá intensamente el ecuador de los festejos mayores que en honor a su patrón y el de la Federació de Moros i Cristians, San Blas, se celebran a finales de septiembre.

Para presentar los actos, de entre los que destacan el nombramiento de los cargos festeros, la romería y misa de san Blas, los bailes de los cargos, el desfile infantil, la comida de hermandad y el desfile de todos los festeros para devolver las banderas y estandartes a la sede de la Federació, han comparecido en el Casal Fester el concejal de Fiestas, Joaquim Devesa, y el presidente de la entidad festera, Pere Lloret, quienes han anunciado que el primer acto del Mig Any “tendrá lugar en el Palau Altea a las 20 horas de este viernes con la despedida de los cargos festeros de 2025 y el nombramiento de los cargos 2026”.

Joaquim Devesa ha manifestado que en las fiestas del Mig Any “nos disponemos a pasar un fin de semana intenso en el que los festeros pueden disfrutar de hermandad y de ese aroma festivo que hasta septiembre no llenará por completo las plazas y calles de nuestra villa. Conoceremos los que serán nuestros representantes y tendremos la oportunidad en este inicio de febrero de hacer entre todos ese calor festero que nos caracteriza”.

Por su parte, Pere Lloret ha explicado que, además de la presentación de los nuevos cargos festeros durante la noche del viernes, “a las 23 horas del mismo día tendrá lugar el Baile de Cargos en la carpa festera ubicada junto al polideportivo municipal y el puente del TRAM sobre el río Algar. Durante la mañana del sábado continuaremos en la carpa con el Club del Festeret en donde habrá juegos y actividades para los más pequeños. Después, a las 17:30 horas se iniciará en la plaza del Ayuntamiento la Romería de Sant Blai en donde se trasladará a la imagen del santo hasta la iglesia parroquial para celebrar a las 18:30 horas la misa en su honor. Y la posterior bendición y reparto de los ‘Rollets de sant Blai’. Y a las 23 horas del mismo día se celebrará el ‘Ball dels Càrrecs’ en la carpa festera”.

Comida de hermandad y desfile de “filaes”

El presidente de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai ha añadido que el domingo “será un día muy especial por cuanto durante el mediodía se hará la Entrada Infantil de Moros y Cristianos desfilando por la avenida Rei Jaume I desde la plaza del Ayuntamiento hasta la carpa festera. Aquí se reunirán todos los festeros para proceder a la comida de hermandad de las ‘filaes’ acompañados por la música de marchas moras y cristianas interpretadas por las ‘bandetes’. Luego, a las 17 horas, se iniciará el desfile de los festeros hasta la plaza del Ayuntamiento para, posteriormente, devolver las banderas y estandartes de cada ‘filà’ al Casal Fester. El Mig Any se clausurará posteriormente con una chocolatada para los festeros ofrecida por la comisión de fiestas del Cristo del Sagrario 2026”, ha apostillado.

Finalmente, edil de Fiestas y el presidente de la Federació han invitado a la ciudadanía a disfrutar “de estos actos abiertos al público en un intenso fin de semana lleno de simbolismo”.