Lo que el arte oculta: restauradores en La Vila descubren pinturas y planos encubiertos

La restauración no solo conserva obras: también destapa historias escondidas. El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) ha dotado de nuevo significado a dos piezas de grandes dimensiones vinculadas a La Vila Joiosa y, en el proceso, ha sacado a la luz datos inéditos sobre su origen y evolución.

Vilamuseu acogió la conferencia “Lo que la restauración revela”, donde la técnica del IVCR+i Greta García Hernández detalló los trabajos realizados y los hallazgos obtenidos. Una de las piezas intervenidas es el óleo donado al museo por Rosa Climent, viuda del cronista oficial Pepe Payá Nicolau. Se trata de un lienzo de 157 x 104 centímetros del pintor vilero José Marced Furió (1889-1967), figura clave de la pintura alicantina de la primera mitad del siglo XX.

El estudiante y el plano

La obra, sin enmarcar, mostraba a un estudiante sentado ante una mesa repleta de libros, pero su estado de conservación era delicado: acumulaba suciedad, deformaciones y arrugas en la tela. Ante la necesidad de una intervención especializada, Vilamuseu recurrió al IVCR+i, que cuenta con instalaciones adaptadas a piezas de gran formato.

Junto al cuadro se restauró también un plano del municipio fechado en 1929 y firmado por Juan Vidal Ramos, uno de los arquitectos alicantinos más relevantes del siglo XX, autor de edificios emblemáticos como el Palacio de la Diputación de Alicante, el Chalet Centella o la casa del fotógrafo Linares Ortiz en la calle Canalejas.

El plano, dibujado a tinta sobre una fina tela de algodón con apresto -pintura preparatoria- había sufrido las consecuencias de la humedad y del clima costero y acumulaba pliegues, deformaciones, rasgados y pequeños faltantes causados por insectos.

“Arrepentimientos” de artista

Las intervenciones han deparado sorpresas. El estudio del óleo, titulado “El estudiante”, sugiere que el retratado podría ser el artista alicantino Gastón Castelló, amigo de Marced, con quien colaboró en las Hogueras de Alicante entre 1928 y 1932.

Un análisis radiográfico confirmó además la existencia de un retrato masculino anterior bajo la pintura visible, posiblemente un autorretrato del propio Marced Furió, así como diversos repintes y “arrepentimientos” del artista.

En el caso del plano, la restauración permitió comprobar que su tamaño original era mayor del que se conocía. El enmarcado ocultaba aproximadamente diez centímetros en cada lateral que habían quedado plegados. Al recuperarlos, han reaparecido denominaciones de espacios y lugares que enriquecen la lectura histórica del documento.

A la presentación asistió la directora del IVCR+i, Gemma Contreras, junto a otros responsables del instituto, que aprovecharon la visita para conocer de primera mano las instalaciones de Vilamuseu y proyectos en marcha como el estudio del pecio Bou Ferrer, la colección textil o los frescos de la villa romana de Barberes Sur. La restauración, una vez más, ha demostrado su capacidad para conservar el patrimonio y, al mismo tiempo, ampliar el relato de la memoria local.