Benidorm impulsa una campaña mensual para proteger el agua y reforzar la conciencia medioambiental
El Ayuntamiento y Veolia lanzan carteles vinculados a efemérides internacionales para mejorar el ahorro hídrico y poner en valor el papel del agua en el futuro de la ciudad
Benidorm refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante el lanzamiento de una nueva campaña mensual destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del agua como recurso esencial para la vida y para el desarrollo de la ciudad. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con Veolia, empresa concesionaria del Ciclo del Agua, se materializará a través de carteles temáticos vinculados a fechas y conmemoraciones de relevancia internacional.
El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha destacado que Benidorm “se ha convertido en un modelo de éxito en eficiencia hídrica tras años de concienciación e inversiones en infraestructuras”, subrayando que la protección del agua es uno de los objetivos estratégicos del municipio.
Niñas y mujeres científicas
La campaña arranca con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, bajo el lema “Ellas investigan el agua, ellas cuidan del futuro”. El mensaje pone el foco en la necesidad de inspirar vocaciones científicas entre las niñas y visibilizar el papel de las mujeres en proyectos relacionados con el ahorro hídrico, la reutilización del agua regenerada, la protección del medio marino y la garantía de la calidad del agua de consumo.
Cada cartel incluirá un código QR que permitirá a vecinos y visitantes acceder directamente a la web de Veolia, donde podrán realizar consultas sobre el servicio, gestiones online o conocer los proyectos en marcha en la ciudad.
Según ha explicado el edil, la campaña continuará a lo largo del año con mensajes asociados a efemérides como el Día Mundial del Agua, el Día de la Tierra o el Día del Medio Ambiente. La cartelería se distribuirá en cerca de 40 puntos estratégicos al aire libre, así como en edificios y espacios públicos municipales, con el objetivo de llegar al mayor número posible de ciudadanos y turistas.
