Benidorm se prepara para el Fest con tapas, música y una exposición histórica

La cuenta atrás para la quinta edición del Benidorm Fest ya ha comenzado. En pocos días, 18 artistas competirán por la Sirenita de Oro y los 150.000 euros del premio, pero antes la ciudad se sumerge en un ambiente festivo que combina gastronomía, música y memoria musical.

El primero en abrir boca será el TapaFest, que arranca mañana viernes, 6 de febrero, impulsado por Abreca y el Ayuntamiento de Benidorm. Hasta el domingo 15, un total de 20 establecimientos de la ciudad ofrecerán tapas creativas a un precio único de 3,5 euros, propuestas pensadas para sorprender con producto, sabor y originalidad.

Restaurantes participantes

Como en ediciones anteriores, el público podrá votar sus tapas favoritas y, al hacerlo, participará en el sorteo de una entrada doble para asistir en directo a la final del Benidorm Fest 2026. En esta edición participan Arrocería La Marina, Baldo, Bodegón Aurrera, Cervecería L’Abadía, El Linaje de Castilla, La Cava Aragonesa, La Fava, La Juana, La Pinta Beach, Malaspina, Marisquería El Puerto, Mos, Pinocchio Playa, Pintxos Aurrera, Restaurante Esturión, Shija Sabores de Los Balcanes, Taberna Andaluza, Tabernita del Sur y Tapería Aurrerá.

Cartel de las 20 TapasFest de los restaurantes de Benidorm para degustar y elegir ganadores. / INFORMACIÓN / R

Vuelta a los años 60

La programación se completa el sábado a las 12:30 horas con la inauguración, en l’Espai d’Art del Ayuntamiento,de una exposición dedicada a cinco ediciones del mítico Festival Internacional de la Canción de Benidorm. La muestra recorre el periodo de 1960 a 1965, cuando se instauró la Sirenita de Oro como trofeo, a través de documentos originales, fotografías, revistas y programas históricos. El recorrido conecta pasado y presente con guiños al actual Benidorm Fest, como la exhibición de los dos trajes que lució la ganadora del pasado año, Melody, junto a otras sorpresas.

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de febrero. De lunes a viernes abrirá de 08:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas; los fines de semana, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, salvo el día 15, que solo abrirá por la mañana.

Además, del 10 al 15 de febrero, la Plaza SSMM Reyes de España se transformará en un espacio festivo y gastronómico con la instalación de ‘foodtrucks’ locales y actuaciones musicales, creando un punto de encuentro para vecinos y visitantes en plena celebración del Benidorm Fest. La ciudad, una vez más, se prepara para vivir la música también a través del paladar y la calle.