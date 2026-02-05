L’Alfàs del Pi supera los 14 millones de kilos de residuos en un año

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha hecho balance del servicio de recogida de residuos durante 2025, ejercicio en el que se retiraron un total de 14.440.290 kilos de residuos, lo que supone un incremento respecto a 2024, cuando se recogieron 14.091.230 kilos. La mayor actividad se concentró en julio, agosto y septiembre, coincidiendo con la temporada de mayor afluencia turística en el municipio.

Del total anual, 13.001.400 kilos corresponden a residuos sólidos urbanos. Además, se recogieron 627.360 kilos de restos de poda, 343.400 kilos de enseres y voluminosos, 234.910 kilos de papel y cartón y 233.220 kilos de envases.

El servicio cuenta con una plantilla de 33 trabajadores y el apoyo de dos puntos limpios. En la actualidad, el municipio dispone de 750 contenedores distribuidos por todo el término municipal, con recogida diaria y refuerzo específico para los enseres que no se depositan en los puntos limpios.

El portavoz del equipo de Gobierno, Toni Such, ha agradecido a toda la ciudadanía su colaboración, que “es clave para mantener un municipio más limpio y sostenible”.

Incremento en los puntos limpios

Los dos puntos limpios municipales también han experimentado un crecimiento en 2025. El situado en la calle Reino Unido ha gestionado 775.168 kilos de residuos, mientras que el de la calle Tauró, en l’Albir, ha alcanzado los 738.081 kilos. En 2024 estas cifras fueron de 724.425 y 608.782 kilos, respectivamente.

Estas instalaciones permiten la correcta gestión de residuos que no pueden depositarse en los contenedores convencionales, como escombros, enseres, restos de poda o aparatos electrónicos. En ellos se admiten, entre otros, papel y cartón, vidrio, envases, pilas, electrodomésticos, aceites, aerosoles, radiografías, fluorescentes, pequeños escombros domésticos, chatarra y restos vegetales.

Desde el Ayuntamiento se subraya que el uso de los puntos limpios fomenta el reciclaje y su valor social, contribuyendo directamente a la protección del medio ambiente y a la sostenibilidad.

Accesibilidad y horarios

Reciclar en origen permite que los residuos se envíen a plantas específicas de tratamiento, evitando la extracción de nuevas materias primas y favoreciendo un municipio más limpio y respetuoso con el entorno. El servicio está abierto a toda la ciudadanía.

El Punto Limpio de la calle Reino Unido abre de lunes a sábado, de 10 a 13 horas. El de la calle Tauró, en l’Albir, funciona de lunes a viernes de 10 a 13 horas, y martes y jueves también de 16 a 19 horas. Su uso es gratuito para las personas empadronadas en el municipio, que deben presentar el DNI, y solo se admiten residuos generados por particulares.

Noticias relacionadas

La empresa concesionaria SAV pone a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 900 102 952 para resolver dudas, informar sobre el punto limpio más cercano o concertar citas para la recogida de enseres y voluminosos.