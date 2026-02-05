Todo lo que no sabías sobre el parque más famoso de Benidorm: de estilo neoclásico, construido sobre un barranco y con un homenaje a Julio Iglesias

Si eres de Benidorm y alguien te habla del parque de “la higuera” no puedes menos que sonreír e intentar explicar que su nombre no es ese, que se está refiriendo al parque de l’Aigüera.

Este parque lineal recorre el centro de Benidorm en sus 400 metros en el que podemos encontrar (casi) de todo: zonas verdes, dos auditorios, un parque infantil… Si lo recorres de arriba a abajo, comienza en la plaza de toros y finaliza en el Ayuntamiento de Benidorm, el centro de la ciudad, por ello es uno del sitios más visitados por los turistas, cuando deciden salir de las playas.

Dónde está el parque l'Aigüera de Benidorm

Curiosidades del parque de l’Aigüera de Benidorm

Algunas de las curiosidades de este parque, construído en los años 80 por el popular arquitecto Ricardo Bofill, es que tiene esta ubicación porque se quiso encauzar y urbanizar el antiguo barranco de l’Aigüera, del que hereda su nombre. El objetivo era aprovechar esta zona para convertirla en un espacio natural y de ocio.

Parque de l'Aigüera de Benidorm

Otro de los aspectos más llamativos del parque es que tiene elementos arquitectónicos de aire neoclásico, que se aprecian en el uso del mármol, el diseño de sus escaleras y de sus dos auditorios y en las fuentes que recorrer ambos lados del paseo y que en algún momento tuvieron agua.

Unas 4.000 personas disfrutaron en l'Aigüera de la victoria de España en la Eurocopa de 2024 / INFORMACIÓN

El parque de l’Aigüera tiene dos auditorios al aire libre. El más grande, el auditorio Julio Iglesias, tiene una capacidad para unas 4.000 personas y en él se celebran conciertos, actuaciones y demás eventos. Este auditorio también acogió uno de los eventos musicales más famosos de nuestro país: el Festival de la Canción de Benidorm. Y es precisamente por esto por lo que lleva su nombre, ya que el cantante internacional ganó el festival en 1968 con su ya famosa ‘La vida sigue igual’.

El otro auditorio, el Óscar Esplá, está más cercano al ayuntamiento y también tiene dimensiones más reducidas, ya que su capacidad ronda las 500 personas. En este espacio también se suele celebrar algún concierto o representación más reducido.

Para las familias también hay un espacio habilitado en este extenso parque, ya que podrán disfrutar de dos parques infantiles con columpios, una pista multideporte y hasta una tirolina.