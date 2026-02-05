The Quinquis representan la cultura de barrio en el Benidorm Fest: "Esto solo acaba de empezar"

The Quinquis arranca con fuerza en el panorama musical, sustentado por una base sólida de músicos que llevan años dedicándose a esto. Formado por Marcos Miranda (vocalista de Paradise Phantoms), Reys (nombre artístico de Sergio Sastre, guitarrista y cofundador de Miss Caffeina) y Maxi Jiménez (exvocalista de Sweet Barrio), el grupo muestra en el Benidorm Fest la sonoridad que reivindican con Tú no me quieres, una canción nacida del despecho que atraviesa el funk y el UK Garage desde una visión más analógica. Actuarán dentro de la segunda semifinal del festival, que tendrá lugar el jueves 12 de febrero.

El Benidorm Fest supone una de las primeras tomas de contacto que tienen en la industria como grupo. ¿Cómo están siendo estas primeras horas en Benidorm?

Es una locura, la verdad. Cada mañana, al despertar, te das cuenta de dónde estás y del día que te espera. Son muchas cosas y muchas emociones juntas. El miércoles, sin ir más lejos, hicimos algo muy revolucionario que no se había hecho antes: montar una jam session en el Hotel Don Pancho. Imagínate, con todos los compañeros o la mayoría participando y divirtiéndonos. Fue una primera impresión bastante potente y muy musical.

¿Se sienten más a gusto participando en una edición que se centra específicamente en lo nacional, sin miras internacionales?

Hoy en día cualquiera quiere tener exposición internacional, pero la exposición que venía asociada al Benidorm Fest era muy concreta, muy ligada a Eurovisión, que puede gustar más o menos. Eso ha quedado apartado. Ahora el concurso está centrado en las canciones y en las propuestas en sí. Nosotros sentimos menos presión: los premios siguen siendo motivadores y ya no hay que cargar con la mochila de representar a España en Eurovisión. Se trata de: "si te ha molado lo que has escuchado, esta es mi propuesta". Esa liberación es muy importante porque evita la presión de que la gente piense "esto es lo que quiero mandar a Eurovisión".

¿Ha ganado la música con este nuevo formato del festival?

Creemos que sí. Nos permite mostrarnos tal y como somos y presentar una canción sin necesidad de transformarla. Un proyecto como el nuestro va de cara, siendo fiel a nuestra identidad y a nuestro sello, para convencer al mundo de que esto es lo que somos. Cambiar para adaptarse a otros medios puede tener sentido en casos concretos, pero nosotros queremos ser auténticos.

El grupo mantiene un imaginario quinqui que tuvo un peso importante en la cultura española de finales de siglo. ¿Cómo nació el proyecto y cómo lo relacionan con ese contexto social ligado a los márgenes?

El grupo nació tratando de mezclar dos escuelas: el sonido antiguo de los 70 y 80 con esa reminiscencia de la Transición Española, donde la gente se buscaba la vida de cualquier manera. Nosotros no hemos pasado hambre, pero ese afán de superación, de salir adelante y de luchar por nuestros sueños lo hemos adoptado y lo tenemos muy presente. A nivel musical, incorporamos sonidos actuales de pista de baile, mezclando esa esencia de vida con algo más contemporáneo.

¿Van a aprovechar su participación en el festival como trampolín para próximos lanzamientos?

Sí, esto no se queda aquí. Hemos lanzado dos singles y estamos preparando un EP que verá la luz probablemente antes del verano. Tenemos cosas en el horno y esto es solo un paso más en nuestro camino. La carrera de The Quinquis no ha hecho más que empezar.

¿Qué creen que les puede diferenciar respecto a otras propuestas en este mar lleno de proyectos musicales?

Somos una banda con personalidad y sello propio, no solo musical, sino también en estética y actitud. No somos un producto fabricado: somos tres personas que llevan toda la vida en esto, con ilusión por la música y siendo ellos mismos. Lo mejor que puede pasar a un artista es ser un ejemplo y no un clon de otros. Escuchamos lo que somos y lo contamos tal cual, siendo fieles a la cultura popular de este país.

¿Esa espontaneidad la trasladarán al escenario?

La actitud canalla que tenemos da pie a ello, pero también tenemos una dirección clara sobre cómo queremos que sean las cosas en el escenario. Aún estamos armando el repertorio, investigando caminos, pero llevaremos al directo algo que sorprenderá y donde lo genuino prevalecerá. Dentro de esta identidad, cada uno viene de bagajes distintos. Es la unión de varios mundos lo que da fuerza al grupo: una fusión marcada por la letra popular, de corazón y raíz, con estribillos pop y un concepto de canción con sentido. En España, por ejemplo, los Chichos son una referencia clarísima de ese sonido.

La primera bala para transmitir al público tendrá lugar el 12 de febrero en la segunda semifinal del Benidorm Fest. ¿Qué les gustaría que se quedara en la mente del espectador?

Nos damos por satisfechos si, tras la actuación, la gente recuerda la canción al día siguiente, la tararea, y la tiene en su cabeza y en el corazón. Queremos que se lleven la mezcla de raíz, barrio y pista de baile, visual y sonoramente. En un mar de propuestas musicales, nuestra identidad de barrio y música popular puede ayudar a que personas que no se sienten reflejadas en otros proyectos se identifiquen con nosotros. Creemos que nuestra aproximación diferente a la música urbana tiene un lugar en España, para quienes buscan algo cercano y distinto a lo que hoy se entiende como urbano, más anclado al reggaetón, al rap o al trap.