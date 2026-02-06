Altea celebra el amor con una ruta especial por su casco antiguo el día 14

El casco antiguo de Altea volverá a latir con fuerza el próximo día 14 de febrero con la celebración de la Ruta del Amor, una iniciativa que este año alcanza su cuarta edición y que se ha consolidado como una de las propuestas más atractivas de la temporada baja en el municipio.

Impulsada por los comerciantes del casco histórico y respaldada por las concejalías de Cultura, Comercio y Turismo, la Ruta del Amor tiene un objetivo claro: dinamizar la actividad local en una época más tranquila del calendario y, al mismo tiempo, ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia diferente, romántica y llena de encanto.

Los concejales Jose María Borja (Comercio), Pepa Victoria Pérez (Cultura) y Xelo González (Turismo) han presentado las características de esta IV Ruta del Amor que tiene como actividad principal “una feria outlet en la calle para promocionar el comercio en temporada baja”, aunque también habrá “otras actividades para celebrar como se merece el Día de San Valentín”.

Los concejales de Cultura, Comercio y Turismo (de izquierda a derecha) presentando la Ruta del Amor 2026 en Altea. / INFORMACIÓN

Un casco antiguo vestido de amor

Jose María Borja ha señalado que “desde el jueves al domingo, las calles empedradas y plazas del casco antiguo se transformarán en un escenario temático donde el amor será el gran protagonista. La decoración, realizada por el artista globoescultor Antonio Bécares, jugará un papel esencial: globos en forma de corazón y otros elementos románticos adornarán balcones, farolas y rincones emblemáticos, creando una atmósfera especial ideal para pasear en pareja, en familia o con amigos”.

El edil ha indicado que la iniciativa “no se limitará únicamente al casco histórico. Tanto el Mercado Municipal como Mercaltea se sumarán también a la celebración con decoraciones similares, extendiendo el ambiente festivo y reforzando la conexión entre comercio local y experiencia urbana”. En este sentido ha manifestado que “se trata de crear una atmósfera con una decoración artística de globos que comenzará el día 12 dándoles protagonismo al Mercado Municipal y a Mercaltea para favorecer la visita de los usuarios”, y ha anunciado que el viernes día 13 “se decorarán las calles Sant Miquel y Major, mientras que el sábado 14 se decorará la Costera del Mestre de la Música, a la que para la ocasión hemos denominado ‘Escalera del Amor’, con motivos de globos que darán continuidad desde el centro urbano hasta el casco antiguo creando esa atmósfera romántica que podrán disfrutar las familias alteanas y los visitantes durante estos días”.

Descuentos y menús especiales

El concejal de Comercio ha destacado que la Ruta del Amor “no solo entra por los ojos, también se disfruta con los cinco sentidos, pues los comercios de la zona ofrecerán descuentos y promociones especiales, invitando a recorrer tiendas de artesanía, moda, regalos y productos locales con un aliciente añadido”.

Decoracion en la calle san Miguel de altea por la Ruta del Amor 2025. / INFORMACIÓN

Además, el edil ha expuesto que los restaurantes y bares del casco antiguo “prepararán menús especiales a precios reducidos, pensados para la ocasión, con propuestas gastronómicas diseñadas para compartir, brindar y celebrar en un entorno único, con vistas al mar y el encanto característico de uno de los rincones más fotografiados de la Costa Blanca”.

Un fin de semana para redescubrir el barrio histórico con una mirada diferente

Por su parte, la concejala de Turismo ha resaltado que el casco antiguo de Altea “ya es, de por sí, un punto de gran atractivo durante los fines de semana, cuando sus calles se llenan de visitantes que buscan arte, gastronomía y paisajes inolvidables”, y ha proclamado que la Ruta del Amor “añade un motivo más para acercarse a Altea, convirtiéndose en una excusa perfecta para redescubrir el barrio histórico bajo una mirada diferente y con un hilo conductor universal: el amor”. Por ello, ha añadido, “se ha programado una ruta guiada gratuita para el mismo sábado, con salida desde la Tourist Info a las 12:00 horas, y a la que hay que inscribirse para poder asistir por motivos de aforo”.

En cuanto a la propuesta cultural, la concejala Pepa Victoria Pérez ha anunciado que “se han programado dos conciertos para el día 14 a cargo del guitarrista Mariano Gil, que interpretará músicas latinoamericana, mediterránea, oriental, de autor e improvisaciones haciendo un recorrido de ritmos y canciones a través del tiempo y las distancias”.

Finalmente, Jose María Borja ha resaltado que con esta propuesta, “comerciantes y Ayuntamiento reforzamos nuestra apuesta por un turismo experiencial y de calidad, capaz de generar actividad económica fuera de la temporada alta y de seguir posicionando a Altea como un destino con identidad propia, donde cada rincón cuenta una historia… y este 14, todas hablarán de amor”, ha apostillado.