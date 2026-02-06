Benidorm avanza con la transformación del parking de Beniardá y 500 plazas ecológicas

El aparcamiento disuasorio de la avenida Beniardá estará operativo antes de finalizar junio tras las obras de acondicionamiento que se ejecutan en la parcela municipal de El Moralet, según calculan desde el Ayuntamiento. La intervención reorganiza y mejora un espacio utilizado como estacionamiento provisional, incorporando sistemas de drenaje sostenible, urbanización de plazas y nuevas infraestructuras.

La actuación supone la renovación integral del estacionamiento ya existente en la parcela municipal de El Moralet, con una superficie de más de 17.000 metros cuadrados. El proyecto contempla la creación de 360 plazas urbanizadas, pintadas e iluminadas, además de la previsión de capacidad para cerca de 500 vehículos, incluyendo espacios para personas con movilidad reducida y vehículos familiares.

Para vehículos eléctricos

La intervención incorpora un sistema urbano de drenaje sostenible para la recogida de aguas pluviales, mediante una malla drenante y una red de tuberías conectada al sistema principal de evacuación. También se está habilitando la infraestructura subterránea necesaria para instalar en el futuro puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El nuevo aparcamiento contará con un sendero peatonal periférico, zonas verdes, áreas de regeneración paisajística y recorridos adaptados para personas con movilidad reducida. Además, se instalarán red eléctrica, alumbrado público, riego, mobiliario urbano, control de accesos, sistema de conteo de vehículos y señalización completa.

1,5 millones de euros

El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística, actuación 13 ‘Benidorm Visión 360’, y está financiado al 100% con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El presupuesto asciende a 1,5 millones de euros y la obra ha sido adjudicada a la empresa MOA.

El alcalde Toni Pérez, junto a los concejales Ana Pellicer y Francis Muñoz y vecinos de la zona, ha visitado este viernes los trabajos dentro de la campaña municipal “A pie de calle”.

Según ha destacado el alcalde, la actuación refuerza la apuesta municipal por el estacionamiento público gratuito y por un modelo de movilidad sostenible que fomente el uso del transporte público y la bicicleta. El objetivo es ordenar y mejorar una parcela muy utilizada por vecinos y visitantes como aparcamiento disuasorio, reduciendo el tráfico en el entorno urbano.

Durante la ejecución de las obras, los usuarios siguen disponiendo de una parcela anexa con capacidad para medio millar de vehículos, que continuará operativa una vez finalizados los trabajos.