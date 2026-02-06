Guía completa para sobrevivir a la semana del Benidorm Fest: planes en la ciudad de los rascacielos
Todo lo que necesitas saber para organizarte durante la semana del Benidorm Fest: qué hacer, dónde ir y cómo aprovechar la ciudad más allá de las galas
El Benidorm Fest no se vive, se sobrevive. Durante una semana, la ciudad alicantina de los rascacielos se transforma en un hervidero de música, fans, artistas, fiestas y planes paralelos que van mucho más allá de las galas. Si vienes a Benidorm, esta es la hoja de ruta para no perderte nada… y disfrutarlo todo.
Cuándo empieza realmente el Benidorm Fest
Aunque las galas marcan el ritmo televisivo, el festival se empieza a sentir días antes. Desde el sábado 7 de febrero, Benidorm entra oficialmente en modo eurofan con la Alfombra Naranja, el primer gran punto de encuentro entre artistas, delegaciones y público. Es el momento en el que la ciudad cambia de ritmo y comienza a llenarse de seguidores, acreditados y curiosos que quieren vivir el ambiente desde dentro.
A partir de ahí, la ciudad no baja el volumen durante más de una semana. Las actividades se reparten por distintos espacios y se suceden casi sin pausa, combinando actos oficiales, eventos paralelos y encuentros informales entre fans. Todo culmina el domingo 15 de febrero, cuando la Fan Zone pone el broche final a una semana intensa que convierte a Benidorm en un gran escenario musical al aire libre.
El cuartel general del Benidorm Fest: Fan Zone y Euroclub
Si hay un lugar que concentra la energía del Benidorm Fest es la Plaza de los Reyes de España. Desde el lunes 9 de febrero, este espacio se convierte en el corazón social del evento con la apertura de la Fan Zone y el Euroclub.
Durante toda la semana encontrarás:
- Música en directo y sesiones de DJs
- Retransmisiones de semifinales y final
- Gastronomía local y zona gourmet
- Animación continua y encuentros entre fans
Es el sitio perfecto para empezar la tarde… y dejar que se alargue hasta la noche.
