Guía completa para sobrevivir a la semana del Benidorm Fest: planes en la ciudad de los rascacielos

Ubicación de la Fan Zone y el Euroclub del Benidorm Fest

Benidorm Fest 2026: agenda clave día a día (para no perderte)

La semana está pensada para todos los públicos y no solo para quienes siguen el festival por televisión. Esta es la hoja de ruta esencial para moverte por Benidorm durante los días del Benidorm Fest:

Sábado 7 de febrero

El sábado 7 de febrero tiene lugar la Alfombra Naranja, a las 18:00 horas en el Centro Cultural. Es el arranque oficial del festival, con la presentación de artistas, delegaciones e invitados. Un evento muy seguido por el público y los medios que marca el inicio del ambiente eurofan en la ciudad.

Domingo 8 de febrero

El domingo 8 de febrero llega el turno del Benidorm Fest Junior, una gala pensada especialmente para familias y pequeños eurofans. Se celebra en el mismo espacio y se ha consolidado como una de las citas más accesibles y participativas de toda la semana.

Martes 10 y jueves 12 de febrero

El ritmo se intensifica a partir del martes 10 y el jueves 12 de febrero, con las fiestas y retransmisiones de las semifinales en la Fan Zone. Estos días, el público puede seguir las galas en pantalla grande, rodeado de música, animación y el ambiente festivo que caracteriza al Benidorm Fest, convirtiendo cada semifinal en una celebración colectiva.

Viernes 13 de febrero

El Día del Fan convierte el viernes en una de las jornadas más intensas y participativas de toda la semana. Es el día dedicado especialmente a los seguidores del Benidorm Fest, con actividades pensadas para premiar su fidelidad y reforzar el espíritu de comunidad que rodea al festival.

Ese día, el Euroclub se traslada al Auditorio Julio Iglesias. A las 17:30 horas arranca un bingo musical, seguido a las 19:00 horas por una gran fiesta con los artistas no clasificados para la final y otros invitados del Benidorm Fest, uno de los encuentros más esperados antes de la gran noche.

Sábado 14 de febrero

El sábado 14 de febrero llega uno de los momentos más esperados con la Gran Final del Benidorm Fest, precedida por una fiesta previa con música en directo. Es el día con mayor concentración de actos y uno de los más concurridos, tanto en el recinto de la final como en los espacios abiertos de la ciudad.

Domingo 15 de febrero

Por último, el domingo 15 de febrero se celebra la fiesta de clausura, una despedida musical que pone fin a una semana intensa de conciertos, encuentros y actividades, y que sirve para cerrar el Benidorm Fest hasta la próxima edición.

Así se vivió el Euroclub del Benidorm Fest en el parque de l'Aigüera de Benidorm / A.VICENTE/INFORMACIÓN

Cuando apetece bajar revoluciones: Benidorm también es calma

Entre concierto y concierto, febrero es uno de los mejores momentos para descubrir la otra cara de Benidorm. Con menos aglomeraciones, la ciudad se muestra más auténtica.

Uno de los paseos imprescindibles es el Mirador de la Música, en el Paseo de Tamarindos, al final de la Playa de Poniente. Allí conviven la Sirenita del Festival de la Canción de Benidorm, el Micrófono de Bronce del Benidorm Fest y unas vistas privilegiadas al Mediterráneo, especialmente al atardecer.

El Mirador de la Música de Benidorm homenajeará a los ganadores del Benidorm Fest / David Revenga

Cultura musical más allá del escenario

Durante toda la semana, el Espai d’Art del Ayuntamiento de Benidorm acoge una exposición que conecta el pasado y el presente musical de la ciudad. Documentos originales, fotografías, programas históricos y trajes icónicos permiten entender por qué Benidorm siempre ha estado ligada a la música, desde el Festival de la Canción de los años 60 hasta el actual Benidorm Fest.

La entrada es libre y gratuita, lo que la convierte en un plan perfecto entre eventos.

Comer bien en Benidorm: TapaFest 2026

Del 6 al 15 de febrero, la gastronomía también forma parte del festival con el TapaFest 2026, el IV Concurso de Tapas de Benidorm. Veinte establecimientos locales ofrecen tapas creativas por 3,50 euros, muchas de ellas inspiradas en canciones, artistas y el universo eurovisión.

Además de disfrutar, puedes votar tus favoritas y participar en el sorteo de entradas para la Gran Final, un aliciente extra para recorrer la ciudad bocado a bocado.

Noches largas: post-parties y ambiente eurofan

Cuando acaban los actos oficiales, el Benidorm Fest no se apaga. Del 9 al 14 de febrero, las post-parties oficiales y locales colaboradores prolongan la experiencia con música eurovisión hasta bien entrada la madrugada. Ideal para quienes quieren exprimir la semana al máximo.

Planes rápidos para completar la experiencia en Benidorm

Si te queda tiempo (o energía), apunta:

Paseo por el casco antiguo y el Balcón del Mediterráneo

y el Subida al Tossal de la Cala para combinar historia y vistas

para combinar historia y vistas Tapas en la Calle Santo Domingo

Mercadillos de Foietes o La Cala

o Desayunar frente al mar en la Playa de Poniente

La clave para “sobrevivir” al Benidorm Fest

La semana del Benidorm Fest no va solo de música. Va de ciudad, de ambiente, de encuentros y de planes que se cruzan a cada paso. Con esta guía, la ciudad de los rascacielos deja de ser un laberinto y se convierte en el mejor escenario posible para vivir el festival sin perderte nada… y sin agotarte antes de la final.