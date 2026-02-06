Kitai llega al Benidorm Fest con la intención de hacer un Måneskin "a la española"

Kitai arranca una nueva andadura en su carrera musical. Tras cambiar de cantante, afronta su primera prueba de fuego este martes 10 de febrero en la primera semifinal del Benidorm Fest. Con Kenya Saiz (voz), Deivhook (batería), Fabio (bajo) y Edu (guitarra), el grupo competirá por alzarse con la Sirenita de Oro con el tema El amor te da miedo, una canción que explora la intensidad de una conexión emocional verdadera y correspondida a través de un sonido que explora el rock alternativo con tintes de pop. De esta manera, utilizan el festival como plataforma para ganar visibilidad, salir de su zona de confort y reivindicar el lugar de las bandas de directo dentro de la industria musical.

Siendo un grupo ya consolidado en la escena nacional, ¿por qué decidieron participar en el Benidorm Fest?

Para nosotros, el Benidorm Fest es un hito más dentro de nuestro camino. Siempre hemos sido un grupo al que le gusta hacer locuras y, en el momento en el que estamos ahora, pensamos: "¿qué mejor locura que esta?". Nos presentamos un poco con la idea de "a ver qué pasa", y cuando nos cogieron fue una alegría enorme. También lo interpretamos como una especie de confirmación de "oye, lo estáis haciendo bien", y eso nos hace estar muy contentos.

¿Creen que la entrada de proyectos ya conocidos permite romper con el estigma que gira en torno al programa?

Totalmente. De hecho en esta edición hay compañeros con una trayectoria muy amplia, como Funambulista, por ejemplo. Al final, un festival de música debe reflejar diversidad: gente con más experiencia y gente con menos, pero en esta edición en concreto hay muchísimo talento. Nos sentimos muy afortunados de compartir espacio con artistas tan distintos a nosotros, porque al final todos hacemos música, cada uno con su carrera, su visión y su propio "concurso". Es algo difícil de explicar, pero es muy bonito.

También representa una oportunidad en un momento de cambio, estrenando nueva cantante.

La visibilidad que te da el Benidorm Fest es impagable. Es tan difícil conseguirla que, ¿por qué no va a aprovechar una banda de rock una oportunidad así? Estar en televisión es algo positivo, no solo para nosotros, sino para todos. Lo vimos con Måneskin: tuvo que aparecer una banda así en Eurovisión para que mucha gente volviera a creer en el formato. Si conseguimos algo parecido aquí en España, ya habremos hecho una pequeña labor y habremos dado visibilidad a nichos como la escena independiente, las salas y los circuitos de festivales.

La banda Kitai llega al Benidorm Fest para presentar su canción "El amor te da miedo" / Isa Andueza

¿Era una de vuestras intenciones colocar el rock en prime time?

No es solo una intención, es casi la que más nos motiva. Que un niño o una niña esté viendo la tele un martes a las diez y media y de repente le entren ganas de coger una guitarra o montar una banda… si pasa eso, ya habremos ganado el Benidorm Fest. A nosotros nos ocurrió algo parecido cuando éramos pequeños. Poder dejar esa huella es lo más bonito que nos puede pasar como banda. Nuestro proyecto se basa en el rock alternativo, a veces con tintes indie, a veces más pop, pero al final es rock.

Son una escena en constante crecimiento, donde también sobresalen bandas como los Sexy Zebras o Ultraligera. Parece que se está volviendo a revitalizar el circuito de grupos de salas.

Totalmente de acuerdo. Y este es el poder que también da un espacio como este. Si una banda que está empezando ve a Kitai, un grupo de salas y circuitos pequeños, que también pisa festivales y televisión, y eso le sirve de inspiración, para nosotros es un honor. No creemos que el Benidorm Fest haga daño al circuito de salas, sino todo lo contrario: es un escaparate nacional donde se muestran estilos distintos y artistas diferentes, y rompe con la idea de que solo ciertos sonidos tienen cabida en espacios masivos.

Kitai, en una foto promocional cedida / Isa Andueza

¿Esta decisión puede generar discrepancia con compañeros de circuito más puretas?

Esto es una carrera y cada uno aprovecha las oportunidades según su visión. No hay decisiones mejores o peores. Si a alguien no le parece bien presentarse, no pasa nada. Cada banda tiene su camino. Hay ejemplos de grupos que han tomado decisiones radicales y han evolucionado hacia otros lugares, y eso no está ni bien ni mal. Lo importante es que existan proyectos sólidos y honestos. Si podemos ayudar a que el rock tenga un espacio más mainstream, encantados.

Hablemos de la banda. Tras los cambios internos que han vivido, ¿cómo se encuentran ahora mismo?

Estamos felices, que es lo más importante. Una banda es convivencia, casi como una pareja. Kenia [su nueva cantante] era y es una gran amiga, pero una cosa es la amistad y otra trabajar juntos. Por suerte todo está yendo increíble. Estamos viviendo momentos muy bonitos, pero también muy tensos: venimos de abrir para Molotov delante de 10.000 personas, y eso o te une o te destruye. El Benidorm Fest también genera mucha presión, pero sentimos que todo eso nos está uniendo aún más. Kenia aporta una frescura brutal, no solo musical, sino también a nivel humano. Nosotros ya veníamos muy “viciados” de ciertas dinámicas, y ella aporta una visión nueva que ha sido clave para el proyecto.

Presentan la canción El amor te da miedo y la pregunta es clara: ¿han preparado una actuación más cercana a un concierto de Kitai o más pensada para televisión?

Pregunta trampa (ríen). La puesta en escena nos representa mucho. El director artístico Sergio Jaén y el coreógrafo Borja Rueda han hecho un trabajo increíble y han respetado totalmente la esencia que queríamos mantener. Estamos muy contentos con lo que el público va a ver, pero tampoco podemos contar mucho más.

Este año el ganador del Benidorm Fest no irá a Eurovisión. ¿Cómo recibieron la noticia?

Creemos que el festival puede tomar ahora otra dimensión. Es la primera edición así y habrá que ver cómo responde el público, pero mola no tener que encajarnos en la idea de "representar a España en Eurovisión". Es algo que no está en nuestras manos y estamos ultra a favor de la decisión que ha tomado RTVE. Además, los premios actuales nos parecen muy atractivos para las bandas. Es un aporte enorme y permite diversificar los ganadores, porque ahora está el premio económico, el de Spotify y la grabación en Miami.

Artwork oficial del Benidorm Fest con la banda Kitai / INFORMACIÓN

Más allá del resultado, ¿qué les gustaría que el público se llevase de su actuación?

Queremos que la gente vea quiénes somos: cuatro personas a las que nadie les ha regalado nada, que todo lo que han conseguido ha sido a base de esfuerzo, pasión y amor por el proyecto. Que se queden con la sensación de que amamos lo que hacemos y que, ojalá, se unan a esta locura y vengan a nuestros conciertos, a salas, festivales, donde sea.

¿Qué viene ahora para Kitai?

Viene un disco muy importante, probablemente uno de los más grandes de nuestra carrera, donde estrenamos esta nueva formación y contamos cosas muy personales con un discurso muy especial. En cuanto termine el Benidorm Fest arrancamos con el lanzamiento, la gira de festivales y a seguir adelante. Al final esta es nuestra vida: sacar discos, componer y tocar. Estamos viviendo un sueño y estamos muy ilusionados por el año que tenemos por delante.