La patrona de Benidorm cumple cien años: la ciudad se vuelca en el aniversario en un fin de semana nutrido de actos

El centenario de la coronación de la Verge del Sofratge, patrona de Benidorm, alcanza este fin de semana su momento más emotivo con la celebración de los últimos actos programados para conmemorar esta efeméride histórica. Tras meses de actividades culturales, religiosas y musicales que han involucrado a toda la ciudad, Benidorm se prepara para vivir tres días de intensa devoción y recuerdo colectivo.

Desde la presentación del cartel y del himno del Centenario el pasado 9 de diciembre, la programación ha incluido una muestra fotográfica dedicada a la Mare de Déu, la exposición de su ajuar, el tapiz floral alegórico instalado en la fachada de San Jaime y un concierto extraordinario de las tres bandas musicales de la ciudad, entre otros actos que han reforzado el vínculo entre la patrona y el pueblo.

El fin de semana arrancará este viernes a las 20.00 horas con un Encuentro y Vigilia de Oración ante la talla original de la Virgen en el altar mayor. Mañana sábado la iglesia de San Jaime abrirá sus puertas a las 9.00 horas. A lo largo de la mañana y la tarde se celebrarán eucaristías, la presentación de los niños a Nuestra Señora del Sufragio, el rezo del Ángelus y del Rosario en memoria de los difuntos de Benidorm, así como la tradicional ‘Sabatina’.

Broche a la Virgen

Como gesto simbólico, la Virgen recibirá un broche en forma de corona para reafirmar el cariño de los benidormenses en el centenario de su proclamación.

El domingo 8 será la jornada central. A las 10.00 horas un bombardeo aéreo anunciará el inicio del día grande, seguido del traslado de la Virgen desde la parroquia hasta la plaza de SS. MM. los Reyes de España, portada a hombros por los Marineros de la Virgen y acompañada por autoridades, sacerdotes, Camareras y vecinos, al son de las marchas interpretadas por las tres bandas de la ciudad.

A las 11.30 horas se celebrará la eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y cantada por la Agrupación Coral de Benidorm. Tras la misa, una romería acompañará a la patrona de regreso a su iglesia.

Azulejo conmemorativo

En el punto exacto donde fue coronada en 1926 se descubrirá un azulejo conmemorativo del centenario. Los actos culminarán a las 13.45 horas con doce salvas de honor, un nuevo bombardeo aéreo y la interpretación del himno nacional en la puerta de la iglesia.

Noticias relacionadas

Benidorm cierra así un centenario que reafirma la profunda devoción a la Verge del Sofratge y su papel como símbolo de identidad para generaciones de benidormenses.