El programa deportivo para mayores de 60 años y niños de tres, Altea Activa, continuará dos años más

Después del éxito de participación durante 2025 en el programa deportivo municipal Altea Activa destinado a personas mayores de 60 años y niños de tres, en donde participaron 120 ciudadanos, la concejalía de Deportes ha materializado un contrato de servicios “para su continuidad, al menos de dos años más, para dar servicio al aumento de solicitudes en donde este año ya hay 148 inscripciones”, según ha manifestado la edil del área, Sara Soler.

La concejala ha señalado que el Ayuntamiento de Altea “carece de medios humanos y materiales especializados para impartir actividad física saludable y espalda sana destinada a personas mayores de 60 años, psicomotricidad para niños de 3 años y multideporte adaptado para jóvenes con diversidad funcional, por lo que se ha llevado a cabo un contrato de personal externo que ofrece el servicio de Altea Activa”.

Sara Soler ha explicado que Altea Activa “es un programa idóneo para atender las necesidades detectadas mediante profesionales con formación y experiencia en cada área, emplea metodologías específicas y adaptativas para cada colectivo e incorpora un plan de evaluación continua y seguimiento de indicadores de salud y satisfacción”.

Soler ha explivcado que el programa tiene por objeto “promover la salud integral y el bienestar a mayores de 60 años, incrementando su movilidad, equilibrio y fuerza muscular para evitar caídas y aliviar molestias posturales, favoreciendo así su calidad de vida. Además, posibilita estimular la coordinación, el equilibrio y la percepción espacial de niños y niñas de 3 años, al tiempo que se trabaja su desarrollo cognitivo y emocional y se promueve su integración social. Y el tercero de los grupos de trabajo es el de jóvenes con diversidad funcional a través de la práctica de deportes adaptados que potencien su capacidad física, la coordinación y la confianza personal”.

Por último, la concejala ha destacado que se trata de un programa “abierto, al que puede seguir inscribiéndose gente en las oficinas municipales del Departamento de Deportes al precio de 15,68 euros anuales por actividad”, y ha indicado que de los 148 inscritos, “63 lo están en la actividad de espalda sana, 73 en actividad física saludable, 4 jóvenes en el multideporte adaptado y 8 niños y niñas de 3 años en psicomotricidad”.