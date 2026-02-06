Un turista más fiel y de mayor calidad marca el balance turístico de l’Alfàs del Pi

El balance turístico de 2025 confirma una tendencia clara en l’Alfàs del Pi con menos foco en el crecimiento acelerado y más en la calidad, el retorno económico y la fidelización del visitante. El municipio ha reforzado su impacto económico gracias al incremento del gasto medio por turista y a la estabilidad de sus principales mercados internacionales, especialmente durante los meses de verano.

Durante el primer semestre del año se han registrado alrededor de 375.000 visitantes, una cifra que evidencia la solidez del destino en un contexto de crecimiento más moderado y de una demanda cada vez más planificada. “Primer objetivo cumplido, el de fidelizar a nuestros turistas objetivo, y además, el gasto medio por visitante se ha incrementado de manera significativa. Por tanto, ese es el camino a seguir, el posicionar a l’Alfàs del Pi como un destino turístico de referencia y seguimos trabajando en esa línea”, ha señalado el concejal de Turismo, Luis Miguel Morant.

Más gasto turístico

Uno de los datos más relevantes del ejercicio 2025 es la evolución del gasto turístico. El precio medio de las reservas ha aumentado cerca de un 9%, reflejando la llegada de un visitante con mayor capacidad de gasto y una actividad mejor distribuida a lo largo del año, con especial peso en el periodo estival.

Este comportamiento pone el acento en el retorno económico del turismo y en su contribución directa a la economía local, especialmente en sectores clave como el comercio y la hostelería.

Mercados estratégicos

El turismo internacional continúa siendo uno de los pilares del modelo turístico de l’Alfàs del Pi. En 2025, cerca del 90% de las llegadas corresponden a visitantes extranjeros. Reino Unido, Noruega, Países Bajos y Bélgica concentran alrededor del 80% del total internacional, manteniendo una presencia estable durante todo el año.

La fidelidad de estos mercados consolida la imagen del municipio como un destino asociado a la calidad de vida, el clima y un entorno tranquilo y saludable, valores especialmente apreciados por este perfil de visitante.

Consolidación

El balance de 2025 dibuja un escenario de consolidación turística en el que el objetivo se desplaza del crecimiento en volumen hacia la gestión equilibrada de la demanda y la compatibilidad de la actividad turística con la vida cotidiana del municipio.

Este enfoque permite avanzar hacia una mejor organización de los flujos turísticos y una distribución más homogénea a lo largo del año. Todo ello se enmarca en las políticas municipales orientadas a reforzar la calidad de vida y el bienestar, como la campaña “Vive L’Alfàs Saludable”, que proyecta la imagen de un municipio vinculado a la vida activa, el equilibrio y el bienestar tanto para residentes como para visitantes.